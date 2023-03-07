Осимхен мечтает о Премьер-Лиге

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен признался, что мечтает выступать в Премьер-Лиге.

Осимхен является лучшим бомбардиром этого сезона Серии А, забив 19 голов в 21 матче за "Наполи", который сейчас лидирует в итальянском первенстве с 15 очками отрыва над ближайшим преследователем.



24-летний нигериец считает, что уже кое-чего добился, так успешно выступая в Серии А, но при этом продолжает мечтать о Премьер-Лиге, где в его услугах заинтересованы клубы вроде "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



"Я играю в одной из из пяти ведущих лиг в мире, и это удивительное ощущение для меня".



"Многие люди по всему миру считают Премьер-Лигу лучшей и сильнейшей лигой, но уже сейчас я в одной из лучших лиг в мире — в Серии А".



"Я так упорно тружусь, чтобы исполнить свою мечту и однажды выступать в Премьер-Лиге, но, как я уже говорил, это процесс, и я просто хочу продолжать двигаться вперед и хорошо играть", — сообщил Осимхен The Athletic.