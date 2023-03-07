Анонс матча "Челси" — "Боруссия"

В домашнем противостоянии с дортмундской "Боруссией" "Челси" нужно ликвидировать дефицит в один гол, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце "Челси" потерпел поражение 1:0 в Дортмунде, пропустив единственный гол от Карима Адейеми, который, к слову, не приехал в Лондон из-за мышечной травмы.



Поскольку "синие" уже давно вылетели из Кубка Лиги с Кубком Англии, а в Премьер-Лиге их перспективы крайне туманны, Лига Чемпионов приобретает повышенное значение для Грэма Поттера и его игроков.



"Мы хотим сделать так, чтобы это был тяжелый выезд для Дортмунда — и нам нужны наши болельщики для этого".



"Это большой матч, это захватывающий матч на пути к 1/4 финала. Это будет особенный вечер на "Стэмфорд Бридж".



"У нас были матчи, когда мы могли забить больше одного, и именно такая игра нам потребуется завтра вечером. Мы играем против команды топ-уровня. Против команды, которая находится в хорошей форме и побеждает", — сказал Поттер на пресс-конференции.



- "Челси" впервые принимает дортмундскую "Боруссию" на своем поле.



- "Челси" выиграл шесть из семи первых домашних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (1 ничья), но в последних двух не побеждал (1 ничья, 1 поражение).



- "Боруссия" проиграла все пять последних выездных матчей против английских команд в Лиге Чемпионов — с победы 1:2 над "Арсеналом" в октябре 2013.



- В Дортмунде в феврале "Челси" проиграл первую встречу двухматчевового противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов в восьмой раз. В семи предыдущих случаях "синие" чаще проходили дальше, чем вылетали (4 против 3).



- "Боруссия" проходила дальше в пяти из шести предыдущих случаев, выигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов. Исключением стал ПСЖ в 1/8 финала в сезоне 2019/20.



- "Челси" выиграл семь из девяти последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 1 поражение).



- В первой встрече "Челси" нанес восемь ударов в створ, и это лучший показатель "синих" в матчах Лиги Чемпионов, где они не забивали (с сезона 2003/04).



- "Боруссия" может выиграть обе встречи двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с сезона 1996/97.



- "Боруссия" проиграла семь из восьми последних выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (1 победа).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Кай Хаверц нанес ударов (16) и совершил касаний в чужой штрафной (36) больше, чем какой-либо другой игрок "Челси".



- Джуд Беллингем является лучшим бомбардиром "Боруссии" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, забив четыре гола.



В лазарете "Челси" остается Тиаго Силва, но Рис Джеймс и Кристиан Пулишич уже поправились. Мейсон Маунт пропускает этот матч из-за дисквалификации.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Челси" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). Первый матч — 0:1

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз