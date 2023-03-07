Анонс матча "Челси" — "Боруссия"
В домашнем противостоянии с дортмундской "Боруссией" "Челси" нужно ликвидировать дефицит в один гол, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
В прошлом месяце "Челси" потерпел поражение 1:0 в Дортмунде, пропустив единственный гол от Карима Адейеми, который, к слову, не приехал в Лондон из-за мышечной травмы.
Поскольку "синие" уже давно вылетели из Кубка Лиги с Кубком Англии, а в Премьер-Лиге их перспективы крайне туманны, Лига Чемпионов приобретает повышенное значение для Грэма Поттера и его игроков.
"Мы хотим сделать так, чтобы это был тяжелый выезд для Дортмунда — и нам нужны наши болельщики для этого".
"Это большой матч, это захватывающий матч на пути к 1/4 финала. Это будет особенный вечер на "Стэмфорд Бридж".
"У нас были матчи, когда мы могли забить больше одного, и именно такая игра нам потребуется завтра вечером. Мы играем против команды топ-уровня. Против команды, которая находится в хорошей форме и побеждает", — сказал Поттер на пресс-конференции.
- "Челси" впервые принимает дортмундскую "Боруссию" на своем поле.
- "Челси" выиграл шесть из семи первых домашних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (1 ничья), но в последних двух не побеждал (1 ничья, 1 поражение).
- "Боруссия" проиграла все пять последних выездных матчей против английских команд в Лиге Чемпионов — с победы 1:2 над "Арсеналом" в октябре 2013.
- В Дортмунде в феврале "Челси" проиграл первую встречу двухматчевового противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов в восьмой раз. В семи предыдущих случаях "синие" чаще проходили дальше, чем вылетали (4 против 3).
- "Боруссия" проходила дальше в пяти из шести предыдущих случаев, выигрывая первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов. Исключением стал ПСЖ в 1/8 финала в сезоне 2019/20.
- "Челси" выиграл семь из девяти последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 1 поражение).
- В первой встрече "Челси" нанес восемь ударов в створ, и это лучший показатель "синих" в матчах Лиги Чемпионов, где они не забивали (с сезона 2003/04).
- "Боруссия" может выиграть обе встречи двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с сезона 1996/97.
- "Боруссия" проиграла семь из восьми последних выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов (1 победа).
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Кай Хаверц нанес ударов (16) и совершил касаний в чужой штрафной (36) больше, чем какой-либо другой игрок "Челси".
- Джуд Беллингем является лучшим бомбардиром "Боруссии" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, забив четыре гола.
В лазарете "Челси" остается Тиаго Силва, но Рис Джеймс и Кристиан Пулишич уже поправились. Мейсон Маунт пропускает этот матч из-за дисквалификации.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Челси" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). Первый матч — 0:1
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
07.03.2023 06:00
Просмотров: 549
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сосать пенсам не привыкать, глубоко заглотнут и дальше поедут
(ответить)
Я лично хочу видеть Боруссию, потому что будет несправедливо, если команда, отлетающая от всех и даже Саута, благодаря везению пройдет дальше.
(ответить)
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев получит вдвое больше британских танков Challenger 2. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода» (признано Минюстом СМИ-иноагентом).
По его словам, вместо обещанных 14 танков Challenger 2 Украине передадут 28. Также Киев получит 33 вместо 24 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90.
Кроме того, Украина «ищет варианты» для получения и другого оружия, в том числе самолетов. Запросы на вооружения отправляются всем членам НАТО.
Также Великобритания в два с половиной раза увеличила время тренировок для украинских военных, добавил он.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КРЕПОСТНЫЕ
ПОДДЕРЖИВАЯ АНГЛИИСКИЕ КЛУБЫ, клубы участниковя ЛЧ, ВЫ СПОНСИРУЕТЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ УНИЧТОЖАЮТ ВАТНЫХ РАБОВ
НЕДАВНО ВОН ИРКУТСКИЙ БИОМУСОР УНИЧТОЖИЛИ
(ответить)
изи проход Челси, без колебаний
(ответить)
Думаю тут либо проход Челси, либо Боруссия всё таки сможет выйти в 1/4
(ответить)
Проход Челси!
(ответить)
учитывая атаку челси, боруссию можно поздравить с выходом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий