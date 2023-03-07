Каррагер: "Худший матч Каземиро за МЮ"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что в воскресенье против "Ливерпуля" полузащитник Каземиро провел свой худший матч за "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Юнайтед" сокрушительно уступил на "Энфилде" со счетом 7:0, а Каземиро, зарекомендовавший себя лидером "красных дьяволов", совершенно потерялся.



Каррагер критикует игру Каземиро, но в то же время указывает, что "Юнайтед" стал чрезвычайно зависим от формы 30-летнего бразильца.



"Вчера меня это по-настоящему поразило, потому что я считаю его одним из лучших игроков в Премьер-Лиге в этом сезоне".



"Он совершенно преобразил сезон "Манчестер Юнайтед", но вчера он был очень, очень плох".



"Легко тыкать пальцем в игроков вроде Фреда, Антони, Далота. Когда ты приезжаешь к "Ливерпулю" и проигрываешь так крупно, ты должен смотреть на больших игроков. Ты должен смотреть на своих центральных защитников, на Рэшфорда, на Каземиро".



"Второй гол прикончил "Манчестер Юнайтед". Все мы ожидали, что "Манчестер Юнайтед" выйдет на второй тайм и вернется в игру".



"Каземиро пытается показать, что помогает Люку Шоу, но мяч неудачно отскакивает, и соперник забивает. Возможно, это суммирует игру Каземиро в этот вечер".



"Он не мог ни за кем поспеть. Он не мог ни у кого отобрать мяч. Он спотыкался раз за разом".



"Как выразился мой коллега Гари Невилл, "Манчестер Юнайтед" был паршив".



"Каземиро сыграл 18 матчей в Премьер-Лиге, и это был его худший в плане передач. Он ни разу не отобрал мяч вблизи своей штрафной, где ему положено страховать четверку защитников. Ни одного отбора".



"А ведь это выездной матч против "Ливерпуля". Повторюсь, он был одним из лучших игроков в этом сезоне. Но это лишь показывает, насколько он важен для "Манчестер Юнайтед".



"Он не играл на выезде с "Манчестер Сити", и они пропустили шесть. Он не играл на выезде с "Арсеналом", они пропустили три и были запуганы. Он совершенно провалился на "Энфиле", и "Манчестер Юнайтед" пропустил семь".



"Это негатив, но это также говорит, насколько важен Каземиро, когда он в порядке. Но вчера его игра никуда не годилась", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.



