Скоулз считает, что Вегхорст недостаточно хорош для МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что нападающий Ваут Вегхорст не соответствует уровню "красных дьяволов".

После своего перехода в "Юнайтед" из "Бернли" на правах аренды в январе Вегхорст забил лишь один гол в 14 матчах, зачастую играя оттянутого нападающего, как против "Ливерпуля" накануне.



Скоулз ценит самоотдачу Ваута, но считает, что 30-летний голландец недостаточно хорош, чтобы играть нападающего в "Юнайтед".



"Вегорст играет в этой команде, чтобы быть защитником".



"Мы говорим о 10-м номере "Манчестер Юнайтед" или центральном форварде, который нужен команде, чтобы обороняться".



"Он тот, кто носится по полю и прикрикивает на каждого, и всем нравится играть с ним, потому что он делает это".



"Но что касается мастерства... Тебе нужно мастерство определенного уровня, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед", и этого нет", — цитирует Скоулза Daily Mail.