Скоулз считает, что Вегхорст недостаточно хорош для МЮ

Ваут Вегхорст Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что нападающий Ваут Вегхорст не соответствует уровню "красных дьяволов".

После своего перехода в "Юнайтед" из "Бернли" на правах аренды в январе Вегхорст забил лишь один гол в 14 матчах, зачастую играя оттянутого нападающего, как против "Ливерпуля" накануне.

Скоулз ценит самоотдачу Ваута, но считает, что 30-летний голландец недостаточно хорош, чтобы играть нападающего в "Юнайтед".

"Вегорст играет в этой команде, чтобы быть защитником".

"Мы говорим о 10-м номере "Манчестер Юнайтед" или центральном форварде, который нужен команде, чтобы обороняться".

"Он тот, кто носится по полю и прикрикивает на каждого, и всем нравится играть с ним, потому что он делает это".

"Но что касается мастерства... Тебе нужно мастерство определенного уровня, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед", и этого нет", — цитирует Скоулза Daily Mail.


Метки Вегхорст, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2023 23:00

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