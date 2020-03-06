Скоулз считает, что Вегхорст недостаточно хорош для МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что нападающий Ваут Вегхорст не соответствует уровню "красных дьяволов".
После своего перехода в "Юнайтед" из "Бернли" на правах аренды в январе Вегхорст забил лишь один гол в 14 матчах, зачастую играя оттянутого нападающего, как против "Ливерпуля" накануне.
Скоулз ценит самоотдачу Ваута, но считает, что 30-летний голландец недостаточно хорош, чтобы играть нападающего в "Юнайтед".
"Вегорст играет в этой команде, чтобы быть защитником".
"Мы говорим о 10-м номере "Манчестер Юнайтед" или центральном форварде, который нужен команде, чтобы обороняться".
"Он тот, кто носится по полю и прикрикивает на каждого, и всем нравится играть с ним, потому что он делает это".
"Но что касается мастерства... Тебе нужно мастерство определенного уровня, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед", и этого нет", — цитирует Скоулза Daily Mail.
06.03.2023 23:00
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