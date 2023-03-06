Фелиш намекнул, что Лига Чемпионов решит его судьбу в "Челси"

Нападающий "Челси" Жоау Фелиш намекнул, что Лига Чемпионов станет определяющим фактором касательно того, останется ли он на "Стэмфорд Бридж" после завершения своей аренды.

Прямо сейчас Фелиш готовится с остальной командой к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии". "Челси" нужно играть на победу после поражения 1:0 в Германии.



Фелиш, взятый "Челси" в аренду у "Атлетико" на вторую половину сезона, не скрывает того, что элитный европейский турнир имеет огромное значение для него.



"Да, играть в Лиге Чемпионов — это всегда другое. Это соревнование, в котором каждый хочет играть".



"Но сейчас я сосредоточен на этой Лиге Чемпионов, на этом матче. Впереди у нас много матчей, чтобы попытаться попасть в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу, и еще ничего не решено".



"Но да, возможность выступать в Лиге Чемпионов важна для моего решения. Никто не знает будущее, поэтому давайте посмотрим, что произойдет, а там станет видно", — цитирует Фелиша The Telegraph.