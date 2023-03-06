Фернандеш не просился уйти с поля в матче с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не просил о замене во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" о замене.

Фернандеш, который вывел свою команду с капитанской повязкой на поле "Энфилда", был сделан медиа и фанатами едва ли не главным козлом отпущения за поражение "Юнайтед" со счетом 7:0.



Особенно возмутил публику сигнал Бруну к своему тренеру Эрик Тен Хагу, когда тот менял Маркуса Рэшфорда на Энтони Элангу на 85-й минуте.



Однако BBC утверждает, что Фернандеш вовсе не просил Тен Хага о замене. Бруну лишь сверял с тренерским штабом свою позицию на поле после произведенной замены.



Добавим, на 81-й минуте случился еще один инцидент с участием Фернандеша: Бруну оттолкнул лайнсмена. И хотя это осталось без внимания рефери, FA решила не преследовать 28-летнего португальца.