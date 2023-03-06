Ван Дейк доволен обновленным нападением "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк выразил свое восхищение от обновленной линии своей команды.

На матч против"Манчестер Юнайтед" накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп снарядил в нападение Коди Гакпо, Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха.



В итоге все трое оформили по дублю, а вышедший на замену Роберто Фирмино добавил седьмой гол. Ван Дейк чрезвычайно рад перерождением линии нападения.



"Наше нападение было убийственным. На мой взгляд, многие из этих голов соответствуют мировому уровню".



"В случае с первым это была выдающаяся комбинация. Затем Коди нанес крученый удар правой ногой, и это был классный удар".



"Конечно, зимой в любой клуб переходить сложно, но он очень хорошо освоился. На этой позиции очень сложно играть".



"Конечно, он учится у одного из лучших, каждый день работая с Бобби Фирмино. Он должен продолжать в том же духе, продолжая верить в себя".



"Думаю, с ним все будет в порядке. Как я уже говорил прежде, он великолепный игрок. А Дарвин постоянно создает хаос с помощью своей скорости, напористости и своего мастерства".



"Мо определенно показал, почему он так важен для этого футбольного клуба. В последнюю пару лет оказывал огромное влияние на все, что здесь происходило. Надеюсь, он продолжит в том же духе".



То, что он стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, не нужно воспринимать как нечто само собой разумеющееся", — цитирует Ван Дейка The Independent.