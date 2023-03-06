Люк Шоу извинился за "позор" на "Энфилде"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу извинился за поражение 7:0 от "Ливерпуля".

Спустя неделю после завоевания Кубка Лиги "Юнайтед" с треском провалился на "Энфилде", шесть из семи голов пропустив во втором тайме, и такой провал шокировал даже самих игроков "красных дьяволов".



"Если честно, это было неприемлемо, позорно. Находясь на поле, мне было стыдно за игроков перед фанатами, которые поддерживали нас, смотрели игру дома и видели этот второй тайм".



"Я лишь могу извиниться за это. Мы, игроки, в долгу и должны набраться духа, чтобы признать, что это никуда не годится. Это было совершенно неприемлемо, и я уверен что, фанатам больно, но игрокам очень больно".



"Ясно, что мы не дотягиваем своих стандартов, как выиграли трофей, и в паре последний матчей мы не были в норме, не были собой... Мы не проявляли ни характер, ни дух, а когда совершаешь выезд к такой большой команде, нужно играть лучше", — цитирует Шоу The Guardian.