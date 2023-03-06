Саттон считает, что Фернандеш больше не заслуживает быть капитаном в МЮ

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что полузащитник Бруну Фернандеш больше не заслуживает носить капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед".

Накануне Фернандеш вывел "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", но не смог уберечь свою команду со счетом 7:0.



Однако Саттон прежде всего критикует не игру Бруну, а неподобающее для капитана поведение 28-летнего португальца.



"Бруну Фернандеш сделал заявку на одно из худших выступлений, что мы только видели от игрока Премьер-Лиги, точно — от капитана".



"Невероятная Обиженка ("Incredible Sulk" — созвучно с "Incredible Hulk", "Невероятный Халк") натворил столько всего на "Энфилде". В его поведении не было ничего профессионального. Это больше походило на капризного ребенка, а попытка давления на рефери должна была обернуться удалением, без всяких "если" и "но".



"То, что тебя уничтожает "Ливерпуль", достаточно плохо само по себе, но затем ты видишь, как парень с повязкой на рукаве упрекает Тен Хага за то, что он не заменил. Это действительно тот лидер, за которым каждый должен следовать?"



"Что бы вы ни думали о Харри Магуайре, основном капитане, он бы никогда не повел себя подобным образом. Тен Хаг решил проблему Криштиану Роналду. Теперь ему нужно разобраться с Фернандешем".



"Начать следует с решения, заслуживает ли Фернандеш надеть повязку на матч Лиги Европы против "Реал Бетис" в четверг. Я не думаю, что заслуживает. "Ливерпуль" был великолепен, а "Юнайтед" был ужасен, но никто не воплощает их жалкий образ больше, чем Фернандеш", — сообщил Саттон Daily Mail.