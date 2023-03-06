"Ливерпуль" пожизненно дисквалифицирует выбежавшего на поле "Энфилда" фаната

Фанат "Ливерпуль" объявил о пожизненной дисквалификации фаната, который выбежал на поле "Энфилда" во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Этот инцидент случился в концовке выигранного "Ливерпулем" со счетом 7:0 матча, когда "красные" праздновали свой заключительный гол, забитый Роберто Фирмино.

Вторгшийся на поле фанат поскользнулся и столкнулся с Энди Робертсоном, который упал на газон и схватился за лодыжку. Впрочем, защитник "Ливерпуля" смог доиграть матч.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп был в ярости от такой выходки, и мерсисайдский клуб немедленно инициировал свое расследование.

В опубликованном заявлении "Ливерпуль" называет поведение фаната "неприемлемым и опасным", а также "незаконным и имеющим серьезные последствия". Клуб грозится пожизненно запретить хулигану посещать не только "Энфилд", но и все остальные стадионы Премьер-Лиги.

Daily Mail добавляет, что этим хулиганом оказался 16-летний подросток. Стюарды "Ливерпуля" оперативно скрутили хулигана и увели с поля.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2023 17:00

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  1. arsenverim 06.03.2023 18:25 # arsenverim
    he always walks alone

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  2. tigerpool 06.03.2023 17:46 # tigerpool
    Полюбому кацап какой то

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  3. slash-lfc 06.03.2023 17:03 # slash-lfc
    Збс накажут обоссаного хахла

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