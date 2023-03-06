"Ливерпуль" пожизненно дисквалифицирует выбежавшего на поле "Энфилда" фаната
"Ливерпуль" объявил о пожизненной дисквалификации фаната, который выбежал на поле "Энфилда" во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Этот инцидент случился в концовке выигранного "Ливерпулем" со счетом 7:0 матча, когда "красные" праздновали свой заключительный гол, забитый Роберто Фирмино.
Вторгшийся на поле фанат поскользнулся и столкнулся с Энди Робертсоном, который упал на газон и схватился за лодыжку. Впрочем, защитник "Ливерпуля" смог доиграть матч.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп был в ярости от такой выходки, и мерсисайдский клуб немедленно инициировал свое расследование.
В опубликованном заявлении "Ливерпуль" называет поведение фаната "неприемлемым и опасным", а также "незаконным и имеющим серьезные последствия". Клуб грозится пожизненно запретить хулигану посещать не только "Энфилд", но и все остальные стадионы Премьер-Лиги.
Daily Mail добавляет, что этим хулиганом оказался 16-летний подросток. Стюарды "Ливерпуля" оперативно скрутили хулигана и увели с поля.
06.03.2023 17:00
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he always walks alone
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Полюбому кацап какой то
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Збс накажут обоссаного хахла
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