"Ливерпуль" пожизненно дисквалифицирует выбежавшего на поле "Энфилда" фаната

"Ливерпуль" объявил о пожизненной дисквалификации фаната, который выбежал на поле "Энфилда" во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Этот инцидент случился в концовке выигранного "Ливерпулем" со счетом 7:0 матча, когда "красные" праздновали свой заключительный гол, забитый Роберто Фирмино.



Вторгшийся на поле фанат поскользнулся и столкнулся с Энди Робертсоном, который упал на газон и схватился за лодыжку. Впрочем, защитник "Ливерпуля" смог доиграть матч.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп был в ярости от такой выходки, и мерсисайдский клуб немедленно инициировал свое расследование.



В опубликованном заявлении "Ливерпуль" называет поведение фаната "неприемлемым и опасным", а также "незаконным и имеющим серьезные последствия". Клуб грозится пожизненно запретить хулигану посещать не только "Энфилд", но и все остальные стадионы Премьер-Лиги.



Daily Mail добавляет, что этим хулиганом оказался 16-летний подросток. Стюарды "Ливерпуля" оперативно скрутили хулигана и увели с поля.