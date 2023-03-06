Грилиш будет играть в бутсах от Puma

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заключил роскошный спонсорский контракт с компанией Puma по бутсам.

Грилиш, который в августе 2021 стал самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перебравшись в "Сити" из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, прежде играл в бутсах от Nike.



В прошлом месяце Джек был замечен в бутсах от Nike с закрытой эмблемой компании, и оказалось, это связано со сменой персонального спонсора.



Теперь футбольную обувь для Грилиша будет поставлять Puma, и эта сделка, как утверждает The Athletic, гораздо выгоднее для 27-летнего игрока сборной Англии, нежели предыдущая.



Добавим, впервые Грилиш был замечен в бутсах от американского спортивного гиганта — модели Future Ultimate Supercharge — в недавнем матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".