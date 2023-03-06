Грилиш будет играть в бутсах от Puma

Джек Грилиш Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заключил роскошный спонсорский контракт с компанией Puma по бутсам.

Грилиш, который в августе 2021 стал самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перебравшись в "Сити" из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, прежде играл в бутсах от Nike.

В прошлом месяце Джек был замечен в бутсах от Nike с закрытой эмблемой компании, и оказалось, это связано со сменой персонального спонсора.

Теперь футбольную обувь для Грилиша будет поставлять Puma, и эта сделка, как утверждает The Athletic, гораздо выгоднее для 27-летнего игрока сборной Англии, нежели предыдущая.

Добавим, впервые Грилиш был замечен в бутсах от американского спортивного гиганта — модели Future Ultimate Supercharge — в недавнем матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".


Метки Puma, Грилиш, Манчестер Сити, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2023 16:00

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  1. danilych89 06.03.2023 16:14 # danilych89
    ну хотя бы цвет подходящий к форме подобрали. а то бесит, когда футболисты играют в форме спокойных цветов и в бутсах цвета апельсина.

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  2. closer 06.03.2023 16:02 # closer
    А туалетная бумага какая у него?
    У меня лично рулон в виде шарфа, с эмблемой Ман Сити.

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