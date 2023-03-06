Клопп высказался насчет ухода Фирмино

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые прокомментировал решение нападающего Роберто Фирмино покинуть клуб.

Напомним, в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" стало известно, что Фирмино уведомил Клоппа о решении не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



"Энфилд" был просто в экстазе, когда появившийся на замену Фирмино своим голом довершил разгром "Юнайтед" (7:0), и такая реакция трибун тронула Клоппа.



"Сегодня вечером Бобби стал самым особенным моментом. Это было непростое решение для Бобби, он классный парень. Люди устроили ему абсолютно выдающийся прием. Думаю, весь стадион больше всего хотел, чтобы забил именно он", — сообщил Клопп Sky Sports.