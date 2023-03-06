Поттер надеется, что Стерлинг вдохновит "Челси" на камбэк против "Боруссии"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер надеется, что вингер Рахим Стерлинг вдохновит его команду на камбэк против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов.
Во вторник вечером "Челси" попытается отыграться после поражения 1:0 в Дортмунде в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Набирающий форму Стерлинг является одним из самых опытных игроков "Челси" в элитном европейском соревновании, и Поттер надеется использовать это.
"Вы можете видеть его мастерство, которым он обладает. Он наслаждается своей игрой. Он действительно важный игрок для нас. Думаю, в двух последних домашних матчах вы могли увидеть, на что он способен".
"Он хорош в том, как он идет в атаку на защитников. Он все еще набирает форму, потому что у него были проблемы с задней поверхностью бедра. Он становится сильнее и сильнее с каждой минутой. Думаю, он очень хорошо участвовал в игре, особенно в первом тайме (против "Лидса" в субботу)".
"Его результативность в Лиге Чемпионов говорит сама за себя. Он является проверенным бойцом в этом соревновании. Мы рады этому, и нам не терпится увидеть его на поле во вторник. Надеюсь, он получит удовольствие от своей игры", — цитирует Поттера The Independent.
06.03.2023 14:00
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Заголовок и содержание. Ожидание и реальность.
Челси пройдет Боруссию, только заслуги Поттера в этом не будет ни малейшей. Хотя, если не выпустит Зиеша, то можно будет ему плюс поставить.
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