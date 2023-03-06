"Арсенал" обсуждает новый контракт с Нелсоном

"Арсенал" вступил в переговоры со своим вингером Рисом Нелсоном о новом контракте.

В этом сезоне Премьер-Лиги Нелсон отметился лишь тремя появлениями на замену. До своего эффектного выхода со скамейки против "Борнмута" в минувшую субботу Рис не играл с 12 ноября.



Однако своей результативной передачей и победным голом против "вишенок" (3:2) 23-летний англичанин доказал, что по-прежнему может быть полезен родному клубу.



Контракт Нелсона истекает в конце этого сезона, но Daily Mail может подтвердить, что "Арсенал" не хочет терять своего воспитанника и уже ведет переговоры о продлении сотрудничества.



На "Эмирейтс" уверен, что и сам Нелсон, дебютировавший за первую команду еще в 2017 году, хочет остаться.