Клопп: "Мы здесь, и мы все еще живы"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что некоторые из конкурентов по Премьер-Лиге слишком рано списали его команду со счетов.

Разгромив "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0 накануне, "Ливерпуль" оформил свою четвертую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги.

Клопп доволен таким преображением своей команды после затяжного неудачного периода, когда многие поспешили вычеркнуть "красных" из числа претендентов на попадание в топ-4.

"Несколько месяцев назад каждый думал, что это хороший момент, чтобы сыграть с "Ливерпулем". Ты не мог сказать этого публично, но каждый думал таким образом, потому что они чувствовали, что у нас большие проблемы. Теперь это уже не такой хороший момент, мы гораздо больше похожи на себя".

"Важно, чтобы каждый осознавал, что мы здесь и что мы все еще живы", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 06.03.2023 13:00 # jack-4poker
    Все еще топ в ротации! Все еще достоин!

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  2. true-manc 06.03.2023 12:23 # true-manc
    и всё еще на страпоне

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  3. slash-lfc 06.03.2023 12:12 # slash-lfc
    Все в ногах колбасы. Каждый следующий матч ОПЛ должен быть словно финал.

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