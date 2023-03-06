Клопп: "Мы здесь, и мы все еще живы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что некоторые из конкурентов по Премьер-Лиге слишком рано списали его команду со счетов.

Разгромив "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0 накануне, "Ливерпуль" оформил свою четвертую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги.



Клопп доволен таким преображением своей команды после затяжного неудачного периода, когда многие поспешили вычеркнуть "красных" из числа претендентов на попадание в топ-4.



"Несколько месяцев назад каждый думал, что это хороший момент, чтобы сыграть с "Ливерпулем". Ты не мог сказать этого публично, но каждый думал таким образом, потому что они чувствовали, что у нас большие проблемы. Теперь это уже не такой хороший момент, мы гораздо больше похожи на себя".



"Важно, чтобы каждый осознавал, что мы здесь и что мы все еще живы", — цитирует Клоппа Evening Standard.