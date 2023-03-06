Поттер отказывается критиковать Хаверца

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался критиковать своего нападающего Кай Хаверца.

Благодаря отъезду из Лондона Тимо Вернера с Ромелу Лукаку и благодаря тому, что Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к Поттеру, Хаверц получил реальную возможность утвердиться основным форвардом "Челси" в этом сезоне.

В этом сезоне 23-летний немец сыграл минут больше, чем кто-либо из своих конкурентов, но забил лишь пять голов, включая только два после паузы на Чемпионат Мира в Катаре.

В матче Премьер-Лиги против "Лидса" в минувшую субботу Хаверц не реализовал выход один на один, однако Поттер все равно защищает Кая.

"Думаю, мы должны атаковать лучше как команда, и это моя ответственность. Слишком легко проецировать это на отдельных игроков и винить их".

"Это коллективная вещь — мы должны создавать больше, действовать лучше, и начинается это с меня. Я должен помочь команде создавать моменты лучше и больше моментов, а дальше я не сомневаюсь в мастерстве наших игроков", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Поттер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2023 11:00

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  1. quickelf 06.03.2023 11:07 # quickelf
    Какой один на один? На скрине видно что там стелиться защитник! Лучше бы момент со стерлингом разобрали, когда Кай ему два железобетонных момента создал за 10 минут, но в итоге нихуя!

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