Поттер отказывается критиковать Хаверца

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался критиковать своего нападающего Кай Хаверца.

Благодаря отъезду из Лондона Тимо Вернера с Ромелу Лукаку и благодаря тому, что Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к Поттеру, Хаверц получил реальную возможность утвердиться основным форвардом "Челси" в этом сезоне.



В этом сезоне 23-летний немец сыграл минут больше, чем кто-либо из своих конкурентов, но забил лишь пять голов, включая только два после паузы на Чемпионат Мира в Катаре.



В матче Премьер-Лиги против "Лидса" в минувшую субботу Хаверц не реализовал выход один на один, однако Поттер все равно защищает Кая.



"Думаю, мы должны атаковать лучше как команда, и это моя ответственность. Слишком легко проецировать это на отдельных игроков и винить их".



"Это коллективная вещь — мы должны создавать больше, действовать лучше, и начинается это с меня. Я должен помочь команде создавать моменты лучше и больше моментов, а дальше я не сомневаюсь в мастерстве наших игроков", — цитирует Поттера Evening Standard.