Кин — о поражении МЮ 7:0 :"Я бы пропал на несколько месяцев"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рок Кин заявил, что ему бы захотелось "пропасть на несколько месяцев", если бы он когда-нибудь проиграл "Ливерпулю" со счетом 7:0.

"Юнайтед" подошел к воскресному матчу на "Энфилде" в отличной форме, однако Кину кажется, что предыдущие соперники "красных дьяволов" просто были недостаточно сильны.



Рой чувствует, что "Ливерпуль" сполна наказал "Юнайтед" за допущенные ошибки, и виноваты в этом прежде всего лидеры команды Эрика Тен Хага.



"Я никогда не думал, что "Юнайтед" вернулся в свое лучшее состояние. Да, у них были хорошие результаты. Но они давали командам шансы: "Лестеру" дома, "Вест Хэму". Команды прощали их".



"Ливерпуль" не простил их и наказал их. "Ливерпуль" заслуживает похвалы за это. Они были убийственны, беспощадны. Они продолжали идти вперед и хотели забить больше".



"Опытные игроки "Манчестер Юнайтед", большие игроки — это те, кто сегодня повели клуб".



"Когда они стали уступать в три или четыре мяча, тебе хотелось принять свое лекарство и закончить матч. Они были так открыты. Тренер попытался сделать замены, но они бросили играть".



"Я пытаюсь это представить: если бы я сам когда-нибудь проиграл большой матч таким образом, я бы захотел спрятаться. Я бы пропал — и не на несколько дней, а на несколько месяцев!"



"Игроки по-настоящему опозорились. Что можно с этим сделать? Таков футбол. Они должны реабилитироваться, и их ждет большой матч в Европе посреди недели", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.