Сунесс считает счет 7:0 справедливым

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что мерсисайдцы заслужили победить "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

После воскресного матча на "Энфилде" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал счет 7:0 "ненормальным", однако Сунесс так не думает. По мнению Грэма, хозяева были гораздо лучше, особенно после перерыва.



"Ливерпуль" сенсационным образом провел второй тайм. Я сказал, им нужно выиграть второй тайм, но я не ожидал такого".



"Манчестер Юнайтед" был вторым во всем. Счет справедлив. "Ливерпуль" учинил погром. "Ливерпуль" вошел во вкус и перевернул "Юнайтед".



"Это была захватывающая игра. Я отдавал предпочтение "Ливерпулю" сегодня, потому что выезды сюда даются "Юнайтед" тяжело. Трибуны не позволили бы "Ливерпулю" проиграть этот матч. Фанаты были лучшим игроком — ты делаешь плохой пас, и они продолжают тебя поддерживать".



"Однако нельзя увлекаться этим. Они сыграли достойным образом сегодня, но они должны помнить, что "Манчестер Юнайтед" выглядел опасно в первом тайме. Во втором тайме "Ливерпуль" был первым во всем. Такое впечатление, что они обладали лишним игроком".



"Это был прежний "Ливерпуль". Я очень, очень впечатлен. Когда "Ливерпуль" был в своем лучшем состоянии в предыдущие пять лет, в их игре был темп. В этом сезоне им этого не хватало", — цитирует Сунесса Daily Mail.