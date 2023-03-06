Салах: "Этот рекорд всегда был у меня на уме"
Нападающий Мохамед Салах поделился своей радостью от того, что стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории Премьер-Лиги.
В воскресенье "Ливерпуль" сокрушил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0, а Салах забил свой 128-й и 129-й голы за мерсисайдский клуб.
Таким образом, Мохамед покорил достижение, которое принадлежало Робби Фаулеру. 30-летний египтянин признается, что это всегда было его целью.
"Это нечто очень особенное, я не могу лгать. Это рекорд был у меня на уме с момента, как я перешел сюда".
"Думаю, после своего первого сезона (когда Салах забил 32 гола в Премьер-Лиге) я всегда стремился покорить этот рекорд".
"Покорить его сегодня против "Юнайтед" и с таким результатом — это невероятно", — цитирует Салаха The Independent.
06.03.2023 08:00
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7-0 Манчестер изнасилован
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Грёбаный единал.
ФАРАОН!!!
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