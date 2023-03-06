Кин: "Цирк вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "цирком" игру "красных дьяволов" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В воскресенье "Юнайтед" потерпел свое самое крупное поражение от "Ливерпуля" за все времена, пропустив семь безответных голов.



Кин чувствует, что команде Эрика Тен Хага не хватило настроя на столь серьезный матч, а вдобавок игроков расслабило завоевание Кубка Лиги неделей ранее.



"Это то, что меня всегда настораживало в "Манчестер Юнайтед". На прошлой неделе они завоевали кубок, они много праздновали, и я, конечно, никогда не буду упрекать команду в этом. Но затем они вышли против "Вест Хэма", и цирк вернулся в город в "Манчестер Юнайтед". Я был на том матче".



"В этом плане я никогда не расслаблялся, будучи игроком. Сохраняй концентрацию и не увлекайся, потому что ты знаешь, что эта игра может сделать с тобой".



"Сегодня я увидел игроков, которые выходили на второй тайм, смеясь и шутя. Вы уступаете 1:0 на "Энфилде", но смеетесь и шутите с персоналом стадиона, тренером вратарей. Мне совершенно не нравится видеть эту ахинею".



"Я правда думаю, что они снова могут превратиться в цирк, и тренер с опытными игроками должны взять это под контроль. То же самое было против "Вест Хэма" (в Кубке Англии): большое представление, много празднований. Всему есть мера".



"Посреди недели это сошло им с рук, потому что "Вест Хэм" недостаточно хорош".



"Сегодня в перерыве игроки шли по подтриубнному тоннелю, смеясь и шутя. Вы уступаете 1:0 на "Энфилде", и это серьезно".



"Это серьезная вещь, забудьте о веселии. Вдобавок во втором тайме некоторые игроки перестали сопротивляться. Думаю, после окончания матча им уже не было весело", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.