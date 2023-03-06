Клопп доволен "идеальной" победой
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "идеальной" победу 7:0 над "Манчестер Юнайтед".
Накануне "Ливерпуль" установил рекорд в личных встречах с "Юнайтед", перекрыв предыдущее достижение — победу 7:1 в октябре 1895.
Клопп находится итоговый счет "ненормальным", но предельно рад, как сыграла его команда.
"У меня нет слов. Это был захватывающий футбольный матч".
"Мы играли в футбол высшего уровня против команды, набравшей форму. Первый тайм был немного диким и не таким, как мы хотели, но затем мы забили невероятный гол. Что за пас и что за удар!"
"Мы довольно хорошо начали второй тайм, все было довольно хорошо. "Юнайтед" проводит суперсезон, тогда как мы недовольны своим сезоном, но в такого рода матчах это ничего не значит".
"Это важные три очка. Важно, что мы по-настоящему себя проявили. Каждый сыграл на высшем уровне".
"Предстоит разыграть еще много очков. Этот был идеальный матч. Мы хотели постараться, и мы сделали это. Мы по-прежнему неподалеку от топ-4, и сегодня была хорошая демонстрация того, на что мы способны".
"Мы не говорили о счете, мы говорили только об игре. Нам нужно было убедиться, что мы готовы".
"Надеюсь, через 10 лет другой тренер превзойдет этот результат, но пока что это нечто невероятно особенное. Это для истории, а не для настоящего момента. Мы почерпнем весь позитив, кроме счета, потому что он ненормальный", — цитирует Клоппа Daily Mail.
06.03.2023 06:00
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