Невилл раскритиковал "позорного" Фернандеша

Эксперт Sky Sports Гари Невилл обрушился с критикой на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша после поражения 7:0 против "Ливерпуля".

Упустив отличный момент в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде", после перерыва Фернандеш просто растворился.



Бруну запомнился лишь парой симуляций и тем, что попросил его заменить. Такое поведение игрока с капитанской повязкой на рукаве вызывает возмущение у Невилла.



"Бруну Фернандеш стоит в центральном круге и поднятыми руками вопрошает: "Почему меняют не меня?" Серьезно?! Думаю, временами его поведение во втором тайме было позорным".



"Игра во втором тайме была абсолютно позорной. Я начну с капитана, потому что ты являешься капитаном футбольного клуба".



"Порой Бруну Фернандеш может выводить из себя тем, какой он есть, но во втором тайме он был ужасен".



"Остальные себя не проявили. Вся четверка защитников действовала позорно. Это не может быть нормой. Нужно, чтобы это осталось тем, что мы больше никогда не увидим", — цитирует Невилла Sky Sports.