Тен Хаг обвинил игроков МЮ в непрофессионализме
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обвинил своих игроков в непрофессионализме после поражения 7:0 от "Ливерпуля".
В воскресенье "Юнайтед" унизительным образом уступил на "Энфилде", шесть из семи голов пропустив во втором тайме.
Тен Хаг сетует на то, что его команда не была сама собой. По какой-то причине игроки отступили от тактического плана своего наставника.
"Я удивлен, потому что в последние недели и месяцы я видел, что эта команда обладает стойкостью духа и победным настроем".
"Во втором тайме у нас совершенно не было победного духа. Мы не придерживались плана и не выполняли свои задачи".
"Мы не возвращались назад, и это было очень непрофессионально. Но в прошлом мы уже видели, что можем реагировать на неудачи, как после матчей против "Брентфорда" и "Манчестер Сити".
"Определенно, это сильный удар по нам, и это неприемлемо. Я очень расстроен и зол", — цитирует Тен Хага Evening Standard.
05.03.2023 23:00
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Вот оно чё. Значит так и есть, пидарасы хули пустили вагон гавна в свои ворота. Без претензий только к тем, кто не вышел на поле.
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