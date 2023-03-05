Тен Хаг обвинил игроков МЮ в непрофессионализме

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обвинил своих игроков в непрофессионализме после поражения 7:0 от "Ливерпуля".

В воскресенье "Юнайтед" унизительным образом уступил на "Энфилде", шесть из семи голов пропустив во втором тайме.

Тен Хаг сетует на то, что его команда не была сама собой. По какой-то причине игроки отступили от тактического плана своего наставника.

"Я удивлен, потому что в последние недели и месяцы я видел, что эта команда обладает стойкостью духа и победным настроем".

"Во втором тайме у нас совершенно не было победного духа. Мы не придерживались плана и не выполняли свои задачи".

"Мы не возвращались назад, и это было очень непрофессионально. Но в прошлом мы уже видели, что можем реагировать на неудачи, как после матчей против "Брентфорда" и "Манчестер Сити".

"Определенно, это сильный удар по нам, и это неприемлемо. Я очень расстроен и зол", — цитирует Тен Хага Evening Standard.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2023 23:00

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  1. mancunia-planet 05.03.2023 23:59 # mancunia-planet
    Вот оно чё. Значит так и есть, пидарасы хули пустили вагон гавна в свои ворота. Без претензий только к тем, кто не вышел на поле.

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  2. gucman 05.03.2023 23:18 # gucman
    Поплыл физручок, на одной морали далеко не выйдешь

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