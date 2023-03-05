Тен Хаг обвинил игроков МЮ в непрофессионализме

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обвинил своих игроков в непрофессионализме после поражения 7:0 от "Ливерпуля".

В воскресенье "Юнайтед" унизительным образом уступил на "Энфилде", шесть из семи голов пропустив во втором тайме.



Тен Хаг сетует на то, что его команда не была сама собой. По какой-то причине игроки отступили от тактического плана своего наставника.



"Я удивлен, потому что в последние недели и месяцы я видел, что эта команда обладает стойкостью духа и победным настроем".



"Во втором тайме у нас совершенно не было победного духа. Мы не придерживались плана и не выполняли свои задачи".



"Мы не возвращались назад, и это было очень непрофессионально. Но в прошлом мы уже видели, что можем реагировать на неудачи, как после матчей против "Брентфорда" и "Манчестер Сити".



"Определенно, это сильный удар по нам, и это неприемлемо. Я очень расстроен и зол", — цитирует Тен Хага Evening Standard.