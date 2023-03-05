"Челси" задумывается о возвращении Абрахэма

"Челси" задумывается о возвращении нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма грядущим летом.

В августе 2021 "Челси" продал Абрахэма в "Рому" за 34 миллиона фунтов. С тех пор Тэмми забил 34 гола в 86 матчах за римский клуб.



Как сообщает The Athletic, сейчас новые владельцы "Челси" задумываются о том, чтобы воспользоваться своей опцией по обратному выкупу Абрахэма за 80 млн. евро (70.8 млн. фунтов).



"Челси" рассматривает Абрахэма как более доступную альтернативу Виктору Осимхену из "Наполи". Также "синим" нравится, что 25-летний англичанин является их воспитанником и попадает под критерии доморощенного игрока.



Однако "Челси" — не единственный претендент на Абрахэма, интерес к которому также проявляет "Манчестер Юнайтед". "Рома" будет обязана уведомить "синих", если кто-нибудь попытается активировать пункт об отступных в контракте Тэмми.