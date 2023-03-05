"Ливерпуль" забил "Юнайтед" семь безответных голов

"Ливерпуль" одержал свою самую крупную победу над "Манчестер Юнайтед" за все времена, сокрушив своего злейшего врага со счетом 7:0.

В стартовый состав мерсисайдцев вернулись Энди Робертсон, Джордан Хендерсон и Коди Гакпо.



Относительно кубкового матча против "Вест Хэма" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг произвел шесть перестановок, вернув в старт Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана, Люка Шоу, Фреда, Каземиро и Маркуса Рэшфорда.



"Ливерпуль" по-хозяйски начал матч, но первый момент создал "Юнайтед". Это Антони крученым ударом с дистанции на девятой минуте размял своего партнера по сборной Бразилии Алиссона.



Несмотря на большой перевес по владению мячом и несмотря на множество подходов к чужой штрафной, явных моментов у хозяев практически не было — до 23-й минуты, когда Дарвин Нуньес перед воротами пытался замкнуть прострел Робертсона с левого фланга, однако Мартинес помешал уругвайцу.



На 26-й минуте Бруну Фернандеш пробивал головой с угла вратарской площади после навеса с правого фланга от Антони, но слегка не попал.



"Дьяволы" действовали острее. На 42-й минуте Каземиро даже поразил ворота Алиссона, головой замкнув подачу со штрафного, однако был зафиксирован офсайд.



Тут же "Ливерпуль" ответил своим моментом. Робертсон сделал разрезающую передачу на левый край штрафной, где Гакпо на резкой смене курса ушел от Варана и поразил дальний угол ворот — 1:0.



Второй тайм начался с того, что "Юнайтед" пропустил еще раз. У Мохамеда Салаха не прошел прострел с правого края штрафной, зато прошел у Харви Эллиотта, который попал прямо в голову находившегося во вратарской Нуньеса — 2:0.



А на 50-й минуте хозяева сделали счет крупным, проведя стремительную контратаку. Салах на правом фланге издевательски легко прошел Мартинеса и сделал передачу на ближайший край штрафной, где Гакпо подсек мяч перед присевшим Давидом Де Хеа — 3:0.



Вскоре Робертсон и Ибраима Конате просто простили "Юнайтед", слегка не попав в створ. Зато попал на 66-й минуте Салах, пробив с подъема по удобно отскочившему мячу из района 11-метровой отметки — 4:0.



На 74-й минуте "дьяволы" огрызнулись попаданием Рэшфорда в штангу с нулевого угла, а затем пропустили пятый гол. Это Нуньес откликнулся на подачу Хендерсона с левого фланга, пробив головой с границы вратарской — 5:0.



На 83-й Салах оформил дубль, пробив с близкого расстояния после того, как вышедший на замену Роберто Фирмино отбросил ему мяч — 6:0.



Спустя пять минут отличился и сам Фирмино. Салах сделал пас низом в штрафную на подключение Роберто, который подработал мяч и с острого угла пробил Де Хеа — 7:0. На этом унижение гостей закончилось.



"Ливерпуль" провел выдающийся матч и одержал историческую победу, которая войдет в анналы. Насколько хороши были хозяева, настолько же плохи были гости. "Юнайтед" совершенно не попал в игру.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче