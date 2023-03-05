"Ливерпуль" забил "Юнайтед" семь безответных голов

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал свою самую крупную победу над "Манчестер Юнайтед" за все времена, сокрушив своего злейшего врага со счетом 7:0.

В стартовый состав мерсисайдцев вернулись Энди Робертсон, Джордан Хендерсон и Коди Гакпо.

Относительно кубкового матча против "Вест Хэма" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг произвел шесть перестановок, вернув в старт Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана, Люка Шоу, Фреда, Каземиро и Маркуса Рэшфорда.

"Ливерпуль" по-хозяйски начал матч, но первый момент создал "Юнайтед". Это Антони крученым ударом с дистанции на девятой минуте размял своего партнера по сборной Бразилии Алиссона.

Несмотря на большой перевес по владению мячом и несмотря на множество подходов к чужой штрафной, явных моментов у хозяев практически не было — до 23-й минуты, когда Дарвин Нуньес перед воротами пытался замкнуть прострел Робертсона с левого фланга, однако Мартинес помешал уругвайцу.

На 26-й минуте Бруну Фернандеш пробивал головой с угла вратарской площади после навеса с правого фланга от Антони, но слегка не попал.

"Дьяволы" действовали острее. На 42-й минуте Каземиро даже поразил ворота Алиссона, головой замкнув подачу со штрафного, однако был зафиксирован офсайд.

Тут же "Ливерпуль" ответил своим моментом. Робертсон сделал разрезающую передачу на левый край штрафной, где Гакпо на резкой смене курса ушел от Варана и поразил дальний угол ворот — 1:0.

Второй тайм начался с того, что "Юнайтед" пропустил еще раз. У Мохамеда Салаха не прошел прострел с правого края штрафной, зато прошел у Харви Эллиотта, который попал прямо в голову находившегося во вратарской Нуньеса — 2:0.

А на 50-й минуте хозяева сделали счет крупным, проведя стремительную контратаку. Салах на правом фланге издевательски легко прошел Мартинеса и сделал передачу на ближайший край штрафной, где Гакпо подсек мяч перед присевшим Давидом Де Хеа — 3:0.

Вскоре Робертсон и Ибраима Конате просто простили "Юнайтед", слегка не попав в створ. Зато попал на 66-й минуте Салах, пробив с подъема по удобно отскочившему мячу из района 11-метровой отметки — 4:0.

На 74-й минуте "дьяволы" огрызнулись попаданием Рэшфорда в штангу с нулевого угла, а затем пропустили пятый гол. Это Нуньес откликнулся на подачу Хендерсона с левого фланга, пробив головой с границы вратарской — 5:0.

На 83-й Салах оформил дубль, пробив с близкого расстояния после того, как вышедший на замену Роберто Фирмино отбросил ему мяч — 6:0.

Спустя пять минут отличился и сам Фирмино. Салах сделал пас низом в штрафную на подключение Роберто, который подработал мяч и с острого угла пробил Де Хеа — 7:0. На этом унижение гостей закончилось.

"Ливерпуль" провел выдающийся матч и одержал историческую победу, которая войдет в анналы. Насколько хороши были хозяева, настолько же плохи были гости. "Юнайтед" совершенно не попал в игру.

"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2023 21:25

Количество просмотров Просмотров: 7014

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 05.03.2023 22:39 # liverpo0ol
    Sevenchester Zeronited

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  2. liverpo0ol 05.03.2023 22:38 # liverpo0ol
    7й гол не нужен был, но у Фирмы привычка насаживать каждый раз мушкам

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  3. dexter 05.03.2023 22:37 # dexter
    Прое6ал 7-0 юнайтед, а в эйфории гейгунеры и пинсы.

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  4. felix-the-cat 05.03.2023 22:36 # felix-the-cat
    Мохамед Салах стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», забивавшим в ворота «МЮ» в шести матчах подряд.



    Хозяин унитайзед

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  5. pozitiv4ik 05.03.2023 22:35 # pozitiv4ik
    Пуль невероятно сильная команда
    Клопп может фидить но он гений тренерского цеха

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  6. felix-the-cat 05.03.2023 22:31 # felix-the-cat
    Ой бля вы ток гляньте на фанатов унитайзед ухаххахахах никто типо матч не смотрел ахахахахахаххахахахаахаххахаа

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  7. imf-tau 05.03.2023 22:28 # imf-tau
    Вторая игра в сезоне, что я не смотрел после Брентфорда во втором утре. Смекаете?)

    Историческая фигня, что произошло хз, буду смотреть хайлайты. Видимо расслабили булки после кубчанского.

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  8. v-0987654321 05.03.2023 22:27 # v-0987654321
    На Энфилде только канонирам слива,уважуха Пушкарям

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  9. apl-nash 05.03.2023 22:25 # apl-nash
    Не расстраивайтесь, манки. Вы ж наши лучшие враги

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  10. sabr 05.03.2023 22:21 # sabr
    збс на Энфилд претенденты приехали

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  11. redwhitegun 05.03.2023 22:14 # redwhitegun
    Пиздец ливерпуль злой, а нам еще к ним ехать)

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  12. arsnwenger 05.03.2023 22:13 # arsnwenger
    ваха хаха хаааа 7-0 претендентов на титул

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  13. quavo 05.03.2023 22:12 # quavo
    Ебааать зашквар, хорошо что не видел этого позора

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  14. thegodfather 05.03.2023 22:11 # thegodfather
    Челси 7 - 0 Боруссия
    Скриньте

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  15. skydreams 05.03.2023 22:09 # skydreams
    23.12.2018 17:13 #
    fabregasaltyn

    Я спокойно жду победы Ливера в апл.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67589/?c=1#c6776246

    ________________________________________

    23.12.2018 17:16 #
    fabregasaltyn

    Болельшики Ливера,не обращайте внимания на всякие провокаций а просто пишите «Я спокойно жду победу ливера в апл» В конце сезона если это сбудется кое что изменится.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67589/?c=1#c6776246

    ________________________________________

    23.12.2018 17:24 #
    fabregasaltyn

    Я ужинаю и «Спокойно жду победу ливера в апл»

    Источник: http://fapl.ru/posts/67597/?c=1#c6776251

    ________________________________________

    24.12.2018 10:03 #
    fabregasaltyn

    Я спокойно жду победу Ливера в апл

    Источник: http://fapl.ru/posts/67610/?c=1#c6776757


    надо тоже попробовать

    (ответить)

  16. xah 05.03.2023 22:09 # xah
    Ну как наху< теперь уснуть

    (ответить)

  17. arsaps1h 05.03.2023 22:08 # arsaps1h
    пенсы, забивающие один мяч в месяц
    А че так можно было?

    (ответить)

  18. zheka000000 05.03.2023 22:06 # zheka000000
    ВЫEБAНO

    (ответить)

  19. farot 05.03.2023 22:02 # farot
    Норм пиздливым скамерам оформили суп из 7 залуп

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  20. fabregasaltyn 05.03.2023 22:02 # fabregasaltyn
    Mujiki dumayu liver proidet real gruzim po 100$

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