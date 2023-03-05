Пети не верит, что Зидан возглавит "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что совершенно не верит в назначение Зинедина Зидана на должность главного тренера "синих".

Согласно слухам, владельцы "Челси" задумываются о приглашении Зидана на место Грэма Поттера, который никак не может поднять команду с 10-го места в Премьер-Лиге.



Однако Пети считает, что Премьер-Лига не подходит для его бывшего партнера по сборной Франции, и одна из главных причин этому — языковой барьер.



"Возможно, я ошибаюсь, но я ни секунды не верю в слухи о переходе Зизу в "Челси".



"Будущее Зидана не связано с Англией, оно связано с чем-то другим. Зидан открыто говорил, что предпочитает более гладкую и техничную игру. Он не говорит по-английски, хотя мне и кажется, что он берет уроки. Но сегодня в раздевалке много национальностей".



"Зная его стиль работы в раздевалке, могу сказать, что ему нравится выстраивать близкие отношения, он прежде всего видит в тебе человека, а уже затем игрока. Поэтому ты должен уметь общаться и владеть языком. В Англии насмехаются над многими тренерами, потому что они не владеют языком, и во Франции так же. Спустя время это создает недопонимание", — сообщил Пети RMC Sport.