Кейн сокрушается насчет упущенной возможности укрепиться в топ-4
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил сожаление по поводу упущенной возможности укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги.
Проиграв "Шеффилд Юнайтед" и вылетев из Кубка Англии посреди недели, накануне "Тоттенхэм" еще раз расстроил своих болельщиков.
"Шпоры" уступили "Вулверхэмптону" со счетом 1:0 и остались на четвертой позиции в таблице, упустив возможность нарастить отрыв от пятого "Ньюкасла" до семи очков.
Кейн расстроен, что так вышло, но призывает партнеров по команде собраться и переключиться на следующий матч.
"Это была тяжелая, по-настоящему разочаровывающая неделя. Теперь мы лишь можем смотреть вперед".
"Нам остается 12 или 13 матчей, чтобы постараться финишировать в топ-4. Матчи идут быстро, и нам нужно переключиться на следующий из них".
"Если бы мы выиграли, мы оказались бы в очень хорошем положении перед заключительной третью сезона".
"Команды вокруг еще будут терять очки. Нам нужно сосредоточиться на своей игре и финишировать как можно сильнее", — цитирует Кейна The Independent.
05.03.2023 20:00
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