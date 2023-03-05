Кейн сокрушается насчет упущенной возможности укрепиться в топ-4

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил сожаление по поводу упущенной возможности укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги.

Проиграв "Шеффилд Юнайтед" и вылетев из Кубка Англии посреди недели, накануне "Тоттенхэм" еще раз расстроил своих болельщиков.



"Шпоры" уступили "Вулверхэмптону" со счетом 1:0 и остались на четвертой позиции в таблице, упустив возможность нарастить отрыв от пятого "Ньюкасла" до семи очков.



Кейн расстроен, что так вышло, но призывает партнеров по команде собраться и переключиться на следующий матч.



"Это была тяжелая, по-настоящему разочаровывающая неделя. Теперь мы лишь можем смотреть вперед".



"Нам остается 12 или 13 матчей, чтобы постараться финишировать в топ-4. Матчи идут быстро, и нам нужно переключиться на следующий из них".



"Если бы мы выиграли, мы оказались бы в очень хорошем положении перед заключительной третью сезона".



"Команды вокруг еще будут терять очки. Нам нужно сосредоточиться на своей игре и финишировать как можно сильнее", — цитирует Кейна The Independent.