Невилл не верит, что МЮ выиграет Премьер-Лигу

Эксперт Sky Sports Гари Невилл не верит, что "Манчестер Юнайтед" сможет завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Юнайтед" набрал впечатляющий ход в последние недели и сейчас занимает третье место в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" находятся в 14 очках позади лидирующего "Арсенала", но имеют два матча в запасе.



Невилл доволен прогрессом "Юнайтед" но не верит, что команда Эрика Тег Хага сможет вмешаться в чемпионскую гонку.



"Возможно, пара людей в клубе и верят в это. Например, Каземиро, который привык побеждать. Он думает: "Давайте поборемся".



"Лично я думаю, они слишком далеко в этом сезоне, у них произошло много изменений, но они восстановили доверие к фанатам "Юнайтед".



"Не так давно были огромные сомнения насчет многих игроков, но Эрик Тен Хаг изменил это. Они снова нравятся фанатам "Юнайтед", они завоевали трофей и одержали хорошую победу против "Барселоны", но выезд к "Ливерпулю" будет сложнейшей проверкой для них", — сообщил Невилл Sky Sports.