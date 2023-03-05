Мерсон призвал Поттера взять Терри в свой штаб

Джон Терри Эксперт Sky Sports Пол Мерсон призвал главного тренера "Челси" Грэма Поттера привлечь легенду "синих" Джона Терри к работе с первой командой.

Несмотря на победу 1:0 над "Лидсом" накануне, "Челси" остается на 10-й позиции в Премьер-Лиге. Игра "синих" хромает и в атаке, и в обороне.

Мерсон считает, что в этой ситуации Поттеру бы пригодился Терри, который завершил игровую карьеру в 2018 году и сейчас тренирует команду U-21 "Челси".

"Лично я бы сейчас привлек к работе Джона Терри. Джон Терри уже находится в клубе, поэтому возьми его на скамейку, возьми к себе. Он тот, кто бывал здесь, играл в футбол и был успешен".

"И начни кричать на людей вокруг! Он (Поттер) слишком мил. Слишком мил", — цитирует Мерсона Football.London.


Метки Мерсон, Поттер, Терри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 487

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Последние комментарии:




  1. vanomas 05.03.2023 19:15 # vanomas
    Ни в коем случае, это еще один гвоздь будет в гроб Поттера. Терри его сожрет

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  2. vinnipooh 05.03.2023 18:53 # vinnipooh
    Зидан встречался с Боэли и согласился возглавить Челси когда уволят Поттера

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  3. gameboy 05.03.2023 18:50 # gameboy
    Унитазная грелка понадобится

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  4. vinnipooh 05.03.2023 18:50 # vinnipooh
    давно пора взять Терри в тренерский штаб только мудак Поттер это не понимает

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