Мерсон призвал Поттера взять Терри в свой штаб
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон призвал главного тренера "Челси" Грэма Поттера привлечь легенду "синих" Джона Терри к работе с первой командой.
Несмотря на победу 1:0 над "Лидсом" накануне, "Челси" остается на 10-й позиции в Премьер-Лиге. Игра "синих" хромает и в атаке, и в обороне.
Мерсон считает, что в этой ситуации Поттеру бы пригодился Терри, который завершил игровую карьеру в 2018 году и сейчас тренирует команду U-21 "Челси".
"Лично я бы сейчас привлек к работе Джона Терри. Джон Терри уже находится в клубе, поэтому возьми его на скамейку, возьми к себе. Он тот, кто бывал здесь, играл в футбол и был успешен".
"И начни кричать на людей вокруг! Он (Поттер) слишком мил. Слишком мил", — цитирует Мерсона Football.London.
05.03.2023 18:00
Просмотров: 487
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ни в коем случае, это еще один гвоздь будет в гроб Поттера. Терри его сожрет
(ответить)
Зидан встречался с Боэли и согласился возглавить Челси когда уволят Поттера
(ответить)
Унитазная грелка понадобится
(ответить)
давно пора взять Терри в тренерский штаб только мудак Поттер это не понимает
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий