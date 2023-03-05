Мерсон призвал Поттера взять Терри в свой штаб

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон призвал главного тренера "Челси" Грэма Поттера привлечь легенду "синих" Джона Терри к работе с первой командой.

Несмотря на победу 1:0 над "Лидсом" накануне, "Челси" остается на 10-й позиции в Премьер-Лиге. Игра "синих" хромает и в атаке, и в обороне.



Мерсон считает, что в этой ситуации Поттеру бы пригодился Терри, который завершил игровую карьеру в 2018 году и сейчас тренирует команду U-21 "Челси".



"Лично я бы сейчас привлек к работе Джона Терри. Джон Терри уже находится в клубе, поэтому возьми его на скамейку, возьми к себе. Он тот, кто бывал здесь, играл в футбол и был успешен".



"И начни кричать на людей вокруг! Он (Поттер) слишком мил. Слишком мил", — цитирует Мерсона Football.London.