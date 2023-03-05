Мерфи: "Ван Дейк остается лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге"
Экс-игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи заявил, что вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк остается лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге.
В этом сезоне "Ливерпуль" переживает затяжной спад, и игра Ван Дейка в обороне находится под пристальным вниманием. Однако Мерфи не разделяет точку зрения о том, что 31-летний голландец уже не тот.
"Истории о том, что Ван Дейк закончился, всегда были крайне преувеличены. Он остается лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге наравне с Рафаэлем Вараном, а Вильям Салиба из "Арсенала" выглядит тем, кто станет его преемником в этой роли".
"Я никогда не воспринимал всю эту чепуху о том, что Ван Дейк уже не тот игрок после своей травмы колена".
"Он был великолепен в прошлом сезоне, когда у "Ливерпуля" была совместно лучшая статистика по обороне в Премьер-Лиге наравне с "Манчестер Сити".
"Окей, он не находится в своей абсолютно лучшей форме в этом сезоне, но он так высоко установил свои стандарты, и никто не может безошибочно играть годами".
"Ливерпулю" слегка повезло не пропустить в четырех матчах подряд — против "Эвертона", "Ньюкасла", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона", но они определенно не смогли бы этого сделать без Ван Дейка, едва вернувшегося после надрыва задней поверхности бедра".
"Любому нападающему сложно перепрыгнуть или перебороть голландца, и проблемы со скоростью у него я тоже не вижу", — сообщил Мерфи Daily Mail.
05.03.2023 17:00
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верно, только АПЛ не сильнейший чемп, так что правильно говорить: в мире.
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даже в топ 5 не входит
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неоспоримый факт
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