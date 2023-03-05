Мерфи: "Ван Дейк остается лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге"

Экс-игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи заявил, что вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк остается лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге.

В этом сезоне "Ливерпуль" переживает затяжной спад, и игра Ван Дейка в обороне находится под пристальным вниманием. Однако Мерфи не разделяет точку зрения о том, что 31-летний голландец уже не тот.



"Истории о том, что Ван Дейк закончился, всегда были крайне преувеличены. Он остается лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге наравне с Рафаэлем Вараном, а Вильям Салиба из "Арсенала" выглядит тем, кто станет его преемником в этой роли".



"Я никогда не воспринимал всю эту чепуху о том, что Ван Дейк уже не тот игрок после своей травмы колена".



"Он был великолепен в прошлом сезоне, когда у "Ливерпуля" была совместно лучшая статистика по обороне в Премьер-Лиге наравне с "Манчестер Сити".



"Окей, он не находится в своей абсолютно лучшей форме в этом сезоне, но он так высоко установил свои стандарты, и никто не может безошибочно играть годами".



"Ливерпулю" слегка повезло не пропустить в четырех матчах подряд — против "Эвертона", "Ньюкасла", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона", но они определенно не смогли бы этого сделать без Ван Дейка, едва вернувшегося после надрыва задней поверхности бедра".



"Любому нападающему сложно перепрыгнуть или перебороть голландца, и проблемы со скоростью у него я тоже не вижу", — сообщил Мерфи Daily Mail.