Тен Хаг отметил характер Каземиро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил характер своего полузащитника Каземиро.

Купленный у "Реала" за 70 миллионов фунтов прошлым летом Каземиро превратился в ключевого игрока "Юнайтед". 31-летний бразилец не только исполняет ключевую роль на футбольном поле, но также является лидером в раздевалке.



В лице Каземиро "красные дьяволы" также получили серийного победителя, и Тен Хаг крайне доволен своим подопечным.



"В этой команде Каземиро является таким лидером, и он так важен для нас. Важен не только своей игрой, навыками забить гол, связывать и организовывать игру, перехватывать мяч, но также своим характером и культурой. Мы так рады, что приобрели его".



"Летом мы искали игроков с характером, сильных личностей. Нам было важно не просто приобрести игрока".



"Многие игроки обладают отличными навыками или могут очень быстро бегать, но мы искали игроков с характером, которые являются лидерами, берут ответственность на себя и обладают твердостью духа".



"Я знал, каким великолепным игроком он является. Только взгляните на его профиль, вы увидите все выигранные им кубки, и это не совпадение. Рафа Варан и Каземиро пять раз выиграли Лигу Чемпионов".



"На мой взгляд, это всегда одинаково: есть игроки, которые побеждают и побеждают всегда, и есть игроки, которые проигрывают и проигрывают всегда. Конечно, тебе нужно потрудиться, чтобы найти их".



"Ты можешь сидеть на своем месте и быть спокойным, потому что знаешь, что такие игроки выполнят задачу, справятся с ситуацией и добудут тебе победу", — цитирует Тен Хага The Independent.