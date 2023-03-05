Александер-Арнольд выключил телевизор, когда МЮ поднимал Кубок Лиги

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что выключил телевизору, когда игроки "Манчестер Юнайтед" поднимали Кубок Лиги.

Неделю назад "Ливерпуль" сложил с себя полномочия обладателя Кубка Лиги, передав трофей "Юнайтед", который в финале соревнования одержал победу 2:0 над "Ньюкаслом".



Учитывая близость матча против "Юнайтед" в Премьер-Лиге, Александер-Арнольд посмотрел финал на "Уэмбли", однако у Трента не нашлось сил созерцать церемонию награждения.



"Я смотрел матч, но когда они готовились поднять трофей, я выключил телевизор. Я подумал: "Я ни за что не буду смотреть это".



"Осознавать, что они поднимают этот трофей? У меня горит. О, да. У меня определенно горит", — сообщил Александер-Арнольд The Telegraph.



Также Трент оценил шансы собственной команды завоевать какой-нибудь трофей в этом сезоне.



"Еще перед матчем с "Эвертоном" (13 февраля) осознал, что нам нужно изменить свои цели. Затем мы проиграли "Вулверхэмптону" 3:0".



"Теперь нам будет сложно завоевать трофей в этом сезоне. Это выглядит невозможным. Нам потребуется чудо. Поэтому это другого видна мотивация, и к этому сложно подстроиться. Мы подвели черту и знаем, что топ-4 — это теперь все для нас", — добавил Александер-Арнольд.