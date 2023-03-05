"Вест Хэм" по-прежнему не планирует увольнять Мойеса

"Вест Хэм" по-прежнему не планирует увольнять своего главного тренера Дэвида Мойеса, несмотря на близость к зоне вылета.

Накануне "Вест Хэм" продлил свою серию без побед на выезде в Премьер-Лиге до 11 матчей, сокрушительно проиграв "Брайтону" со счетом 4:0.



Теперь "молотобойцы" занимают только 16-ю позицию в таблице, находясь в двух очках от тройки неудачников. Однако talkSPORT и Daily Mail в один голос утверждают, что совладелец лондонского клуба Дэвид Салливан по-прежнему поддерживает Мойеса.



Отметим, что Салливан оказываетсч гораздо терпеливее, нежели фанаты "Вест Хэма", которые накануне обратились к Мойесу с трибун "Амекс" с помощью кричалки "ты не знаешь, что творишь".