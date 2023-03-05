"Ньюкасл" повысит зарплату Поупа

"Ньюкасл" собирается наградить своего голкипера Ника Поупа новым контрактом на улучшенных условиях.

Поуп надежно защищает ворота "Ньюкасла" с момента своего перехода из покинувшего Премьер-Лигу "Бернли" прошлым летом.



Несмотря на очевидный спад в последние недели, "сороки" остаются командой с лучшей обороной в Премьер-Лиге, и заслуга Ника в этом огромна.



Как сообщает The Sun, после окончания этого сезона "Ньюкасл" собирается наградить Поупа за отличную игру, повысив зарплату 30-летнего англичанина с 60,000 до 100,000 фунтов в неделю, и это без учета бонусов.