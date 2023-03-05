"Тоттенхэм" больше всех в Премьер-Лиге тратит на обслуживание своего долга

"Тоттенхэм" стал лидером Премьер-Лиги по выплате процентов по взятым кредитам.

Как сообщает Daily Mail, в прошлом сезоне "Тоттенхэм" потратил на выплату процентов 22.2 млн. фунтов. Это больше, чем "Манчестер Юнайтед" (20.6 млн. фунтов), чей долг давно на слуху.



Эти проценты относятся к кредитам, взятым "шпорами" под строительство своего нового стадиона на 62,000 мест. В данный момент общая задолженность лондонского клуба составляет 853 млн. фунтов.



Несмотря на это, в прошлом сезоне "Тоттенхэм" на 22 процента — с 2.7 до 3.3 млн. фунтов — увеличил годовое жалование своего президента Даниэля Леви, который сейчас является самым высокооплачиваемым директором в Премьер-Лиге.