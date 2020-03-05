Тен Хаг заявил, что не терял сон из-за Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не потерял сон, когда решил отстранить нападающего Криштиану Роналду от команды.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром "Юнайтед", поэтому каждый раз, когда Криштиану не попадал в стартовый состав "красных дьяволов" при Тен Хаге в этой кампании, становился поводом для ожесточенных дискуссий.



В конце концов Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану в ноябре, а Тен Хаг отреагировал на это тем, что отправил португальского ветерана паковать вещи. Эрик не мог позволить, чтобы кто-нибудь нарушил его дисциплину.



"У меня были свои причины. Они были очевидны, и я осознавал последствия. Это могло иметь и негативный эффект. Подобное всегда возможно в футболе. Но я не переживал. Я хорошо сплю, даже в такие ночи".



"Я должен принимать решения во благо клуба и команды. Такова моя работа и такова моя ответственность. Я должен придерживаться своих решений. Я должен иметь дело с последствиями своих решений — не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".



"Конечно, у тебя не всегда есть много времени. В тот раз у нас было 10 дней, поэтому я мог подумать, как будет лучше всего. Ты должен мыслить стратегически. Но такова моя работа, и я должен брать ответственность на себя", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.