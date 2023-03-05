Джака одобряет решение Артеты избавиться от Озила и Обамеянга

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака одобрил решение своего главного тренера Микеля Артеты избавиться от Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга.

И Озил, и затем Обамеяег покидали "Арсенал" при весьма скандальных обстоятельствах, угодив в опалу к Артете перед своим отъездом из Лондона.



Однако в этом сезоне "канониры" смогли вступить в борьбу за титул Премьер-Лиги, и Джаке это говорит о том, что Артета поступил правильно.



"Здесь у нас процесс, который все еще продолжается. Думаю, он не завершен. Эти два игрока были большими именами в этом футбольном клубе, мы очень их уважали, и чтобы избавиться от них, тебе нужна поддержка клуба".



"Думаю, Микель получил поддержку клуба для этого. Сейчас у нас другие игроки, с другим характером, и можно сказать, что Микель принял хорошее решение. Но мои отношения с обоими игроками были очень хорошими, у меня никогда не возникало никаких проблем с кем-либо. Это было решение Микеля и клуба".



"Я хочу сказать, что таланта недостаточно. С одним только талантом не достичь чего-то большого. Если бы вы только могли видеть нас на тренировке, нашу рутинную работу, наше неравнодушие, наше трудолюбие... Все с чего-то начинается. Микель изменил даже питание. Он многое изменил в нашем рационе, и наши тела значительно избавились от жира! Маленькие детали имеют огромное значение", — сообщил Джака Sky Sports.