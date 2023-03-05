Мерсон уверен, что "Арсенал" станет чемпионом, если выиграет следующие три матча

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что "Арсенал" завоюет титул Премьер-Лиги, если выиграет следующие три матча.

Благодаря волевой победе 3:2 над "Борнмутом" в субботу "Арсенал" сохранил пять очков преимущества во главе Премьер-Лиги над "Манчестер Сити".



Дальше "канонирам" играть против "Фулхэма" на выезде и против "Кристал Пэлас" с "Лидсом" дома, и Мерсон считает эти матчи определяющими для команды Микеля Артеты.



"Думаю, они выиграют лигу. Они просто продолжают идти вперед, и неизвестно, когда они оступятся. Это их четвертая победа подряд, и нужно помнить, какая серия у них была до того, как они начали выигрывать эти матчи".



"Они проигрывали 1:0 на "Вилла Парк" спустя 10 минут после начала, не зная побед в трех матчах и только что с треском уступив "Манчестер Сити", но они реабилитировались".



"Они великолепны, и следующие три матча будут определяющими, на мой взгляд. Если они выиграют их, я не представляю, как они могут упустить титул".



"Этот "Арсенал" продолжает идти вперед, вдавливая тебя, и мне нравится это в них. Когда мяч идет в штрафную, в самой площадке не так уж много игроков — их больше на подступах, что помогает им продолжать давить. Когда мяч выбивают, они повторяют это. Они не знали усталости", — сообщил Мерсон Sky Sports.