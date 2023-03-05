"Сити" готов вступить в борьбу за Гвардиола
"Манчестер Сити" готов вступить в борьбу за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.
Достоверно известно, что прошлым летом переговоры о покупке Гвардиола вел "Челси". В итоге Йошко остался в Лейпциге, а в декабре заключил со своим клубом новый контракт до 2027 года.
Согласно слухам, Гвардиол остается на радаре у "Челси". Также 21-летнего хорвата сватают в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Реал".
Однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что серьезным претендентом на Гвардиола может стать "Сити", против которого Йошко забил гол в матче Лиги Чемпионов в прошлом месяце.
"Сити" видит в Гвардиоле замену для Эмерика Лапорта, который недоволен своей ролью в команде Хосепа Гвардиолы и помышляет о переходе в ПСЖ.
"Горожане" готовы рассмотреть предложения насчет 28-летнего Лапорта, начиная от 60 миллионов фунтов.
Что касается Гвардиола, то его новый контракт предусматривает отступные в размере 97 млн. фунтов, однако этот пункт можно будет активировать только с 2024 года. "Сити" надеется, что грядущим летом Йошко будет доступен за меньшую цену.
05.03.2023 08:00
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