Рэтклифф и шейх Джассим приглашены на переговоры о покупке МЮ
Потенциальные покупатели "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим оказались в тройке инвесторов, которые получили приглашение перейти к детальным переговорам насчет условий сделки.
Напомним, лишь накануне стало известно, что процесс продажи "Юнайтед" вступает в новую фазу — фазу очных встреч потенциальных покупателей с инвестиционным банком Raine Group, представляющим интересы нынешних владельцев клуба Глэйзеров.
Как сообщает Daily Mail, в следующий раунд вышли Рэтклифф с шейхом Джассимом, публично обозначившие свои намерения насчет "Юнайтед", а также неизвестная третья сторона.
Ожидается, что теперь потенциальные покупатели заключат конфиденциальные соглашения и получат доступ к финансовой отчетности "красных дьяволов".
Потенциальные покупатели смогут ознакомиться с положением дел в "Юнайтед", а также изучат состояние инфраструктуры клуба, потому что и стадион "Олд Траффорд", и база в Каррингтоне нуждаются в огромных инвестициях.
На этих встречах, которые состоятся в ближайшие недели, также будут присутствовать боссы "Юнайтед", включая финансового директора Клиффа Бэйти и исполнительного директора Ричарда Арнольда.
05.03.2023 07:00
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