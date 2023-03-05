26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 марта, двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" не проиграл ни одного из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге (4 победы, 4 ничьи) — сейчас более продолжительная серия такого рода есть только у "Манчестер Юнайтед" (11). "Эвертон" потерпел 11 поражений в 14 последних поединках во всех соревнованиях, включая три в пяти при Шоне Дайче. "Лесники" примут "ирисок" на своем поле впервые с поражения 0:2 в сентябре 1998, когда Данкан Фергюсон сделал дубль.



"Форест" предстоит оценить состояние крайнего защитника Ренана Лоди. Джонджо Шелви должен сыграть, Райан Йетс и Мусса Ниакате возобновили тренировки.



"Эвертон" устроит фитнес-тест для нападающего Доминика Калверт-Левина, который пропустил уже четыре матча с травмой задней поверхностью бедра. Джеймс Гарнер на днях сыграл за резерв.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья), хотя до этого не знал побед на протяжении четырех. "Манчестер Юнайтед" только однажды уступил в 11 последних домашних поединках чемпионата (8 побед, 2 ничьи) — "Арсеналу" со счетом 2:3 в январе. "Красные дьяволы" не могут победить на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги уже шесть матчей кряду (3 ничьи, 3 поражения) — с выигрыша 0:1 в январе 2016.



В стане "Ливерпуля" все по-прежнему. Джо Гомес, Артур Мело, Тиаго Алькантара и Луис Диас играть не могут.



В кубковом матче посреди недели "Юнайтед" не мог рассчитывать на Люка Шоу и Джейдона Санчо, оба находятся под вопросом. Донни Ван де Бек, Кристиан Эриксен и Антони Мартиаль команде не помогут.