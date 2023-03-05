Артета: "Нелсон может быть очень важен для "Арсенала"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета считает, что вингер Рис Нелсон подтвердил свой высокий класс в матче против "Борнмута" (3:2).

В субботу 23-летний Нелсон, чей контракт истекает в конце сезона, появился на поле впервые с 12 ноября. Рис, наконец, решил свои проблемы со здоровьем, а Артете предоставилась возможность возможность выпустить воспитанника "Арсенала".



Именно Нелсон помог "канонирам" перевернуть игру, отметившись результативной передачей и решающим голом на исходе компенсированного времени. Своим вкладом в победу Рис заслужил похвалу Артеты.



"Я всегда знал о его потенциале. Он обладает талантом и желанием, но сейчас он достиг другого уровня. Думаю, пережитое им помогло ему в эмоциональном плане".



"С футбольной точки зрения я предпочитал не использовать его в двух предыдущих матчах, потому что у нас были другие варианты. Но он стучался в дверь, он очень хорошо тренировался, и это хороший урок для меня и для тренеров о том, что мы нуждаемся в нем и что он может быть очень важен для этой команды", — цитирует Артету The Independent.