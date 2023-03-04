Поттер: "Это хорошая отправная точка"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер выразил надежду, что победа 1:0 над "Лидсом" станет отправной точкой для его команды.

Открыв счет усилиями Весле Фофана в начале второго тайма субботнего матча на "Стэмфорд Бридж", вскоре "Челси" был вынужден сосредоточиться на обороне.



В итоге "синим" удалось удержать победу. Набранные три очка и первый гол за 400 с лишним минут игрового времени радуют Потттера и вселяют оптимизм на будущее.



"Эта победа имеет огромное значение. Я рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось терпеть. Это был сложный период. Думаю, в первом тайме мы хорошо играли и хорошо атаковали".



"Мы были командой, которой есть что терять, поэтому игроки проявили отличный характер и сплоченность. Они показали, что им не все равно. Это хорошая отправная точка".



"Никому из нас не все равно. Игроки хотят побеждать, а болельщики хотят, чтобы мы были успешны. При счете 1:0 всякое может случиться в Премьер-Лиге. Неудивительно, что мы нервничали, учитывая нашу серию".



"Игроки сражались за победу, и это позволит нам двигаться вперед", — цитирует Поттера Evening Standard.