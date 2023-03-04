Поттер: "Это хорошая отправная точка"

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер выразил надежду, что победа 1:0 над "Лидсом" станет отправной точкой для его команды.

Открыв счет усилиями Весле Фофана в начале второго тайма субботнего матча на "Стэмфорд Бридж", вскоре "Челси" был вынужден сосредоточиться на обороне.

В итоге "синим" удалось удержать победу. Набранные три очка и первый гол за 400 с лишним минут игрового времени радуют Потттера и вселяют оптимизм на будущее.

"Эта победа имеет огромное значение. Я рад за игроков и болельщиков. Нам пришлось терпеть. Это был сложный период. Думаю, в первом тайме мы хорошо играли и хорошо атаковали".

"Мы были командой, которой есть что терять, поэтому игроки проявили отличный характер и сплоченность. Они показали, что им не все равно. Это хорошая отправная точка".

"Никому из нас не все равно. Игроки хотят побеждать, а болельщики хотят, чтобы мы были успешны. При счете 1:0 всякое может случиться в Премьер-Лиге. Неудивительно, что мы нервничали, учитывая нашу серию".

"Игроки сражались за победу, и это позволит нам двигаться вперед", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Лидс, Поттер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. explosion 04.03.2023 23:32 # explosion
    Максимально наивная и инфантильная позиция. 1 гол забитый при розыгрыше углового, что всегда есть скорее везение и Поттер уже видит отправную точку. Или он радуется, что не проиграли?

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  2. mata-hazard 04.03.2023 23:31 # mata-hazard
    Какой характер, бля?! Еле 3 очка унесли. Челси уже давно не воспринимают, как серьёзного противника. Любая команда знает, что может дать бой и Челси уже не та команда, которая проявит характер.

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