Артета назвал победу над "Борнмутом" своей лучшей в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал волевую победу 3:2 над "Борнмутом".

В субботу "Арсеналу" удалось не только ликвидировать дефицит в два гола, но и вырвать победу на последнем мгновении матчи.



Радости Артеты, его игроков и публики "Эмирейтс" не было предела, и Микель готов признать эту победу лучшей в своей тренерской карьере.



"В данный момент это лучшая, потому что эмоции все еще присутствуют".



"Нет ничего лучше, чем делить такого рода замечательные моменты со своими фанатами и своими людьми, персоналом и игроками. Это то, что придает всему смысл".



"Это было безумие, учитывая первый тайм. Мы продолжали стараться и доминировали в игре. Это было сродни покорению горной вершины, но мало-помалу мы сделали это".



"Я всегда чувствовал, что мы сможем отыграться. Я видел игроков, видел, как они хотят принимать мяч, рисковать и брать инициативу. Находясь на стадионе, ты мог чувствовать эту веру".



"Парни очень старались и никогда не сдавались", — цитирует Артету Evening Standard.