Артета назвал победу над "Борнмутом" своей лучшей в "Арсенале"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал волевую победу 3:2 над "Борнмутом".

В субботу "Арсеналу" удалось не только ликвидировать дефицит в два гола, но и вырвать победу на последнем мгновении матчи.

Радости Артеты, его игроков и публики "Эмирейтс" не было предела, и Микель готов признать эту победу лучшей в своей тренерской карьере.

"В данный момент это лучшая, потому что эмоции все еще присутствуют".

"Нет ничего лучше, чем делить такого рода замечательные моменты со своими фанатами и своими людьми, персоналом и игроками. Это то, что придает всему смысл".

"Это было безумие, учитывая первый тайм. Мы продолжали стараться и доминировали в игре. Это было сродни покорению горной вершины, но мало-помалу мы сделали это".

"Я всегда чувствовал, что мы сможем отыграться. Я видел игроков, видел, как они хотят принимать мяч, рисковать и брать инициативу. Находясь на стадионе, ты мог чувствовать эту веру".

"Парни очень старались и никогда не сдавались", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Борнмут, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 04.03.2023 22:49 # mixmaster
    артетим!

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  2. gameboy 04.03.2023 22:32 # gameboy
    По красоте

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  3. arsfann 04.03.2023 22:08 # arsfann
    Педик88 завидуй и зглатывай дальше от могущество Арсенала.

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