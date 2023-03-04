Гвардиола: "Фоден обладает особым умением"

Фил Фоден Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего полузащитника Фила Фодена, преодолевшего упадок формы.

В субботу 22-летний Фоден открыл счет в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (2:0), совершив свое пятое результативное действие в трех последних играх.

Таким образом, Фил окончательно оставил позади несколько тяжелых недель, когда он не играл и имел проблемы со здоровьем. Гвардиола всегда знал, что так и будет.

"Фил обладает особым умением, но ему нужна уверенность, чтобы применять это".

"Он находится с нами с 17 лет и становится лучше и лучше, однако всегда бывает момент, когда ты переживаешь спад. Нужно принять это, не обвиняя никого другого".

"Я разговаривал с ним о том, что он должен смириться со взлетами и падениями. Я сказал, что шаг за шагом он вернется и будет забивать голы".

"То, что случилось с ним, может случиться с каждым. Плохие моменты преодолеваются", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 21:00

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