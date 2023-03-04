Гвардиола: "Фоден обладает особым умением"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего полузащитника Фила Фодена, преодолевшего упадок формы.

В субботу 22-летний Фоден открыл счет в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (2:0), совершив свое пятое результативное действие в трех последних играх.



Таким образом, Фил окончательно оставил позади несколько тяжелых недель, когда он не играл и имел проблемы со здоровьем. Гвардиола всегда знал, что так и будет.



"Фил обладает особым умением, но ему нужна уверенность, чтобы применять это".



"Он находится с нами с 17 лет и становится лучше и лучше, однако всегда бывает момент, когда ты переживаешь спад. Нужно принять это, не обвиняя никого другого".



"Я разговаривал с ним о том, что он должен смириться со взлетами и падениями. Я сказал, что шаг за шагом он вернется и будет забивать голы".



"То, что случилось с ним, может случиться с каждым. Плохие моменты преодолеваются", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.