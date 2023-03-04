"Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону"

"Тоттенхэм" завершил кошмарную для себя неделю поражением 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона".

Наставник "волков" Хулен Лопетеги ввел в стартовый состав Хонни, Педру Нету и Диего Косту, которые заменили Уго Буэно, Жоау Моутиньо и Рауля Хименеса.



Относительно кубкового фиаско против "Шеффилд Юнайтед" в старт "шпор" вернулись Клеман Лангле, Кристиан Ромеро, Оливер Скипп, Деян Кулусевски и Харри Кейн.



Первый тайм матча на "Молинью" прошел под диктовку гостей, тогда как хозяев не нанесли ни одного удара, даже неточного.



"Тоттенхэм" создали несколько полумоментов, а лучшую возможность открыть счет до перерыва имел Педро Порро, со штрафного пробив в перекладину.



Второй тайм начался с того, что нападающий "шпор" Сон Хен Мин еще раз проверил на прочность перекладину ворот Жозе Са.



Тем не менее, после перерыва преимущество "Тоттенхэма" уже не было таким заметным. "Вулверхэмптон" вспомнил, как атаковать.



Развязка наступила на 82-й минуте, когда Адама Траоре добил мяч в ворота после отраженного Фрэйзером Форстером дальнего удара Рауля Хименеса. В концовке хозяева даже могли упрочить свою победу.



"Тоттенхэм" так и не пришел в себя после вылета из Кубка Англии, хотя по игре "шпоры" превосходили своего соперника и дважды попали в каркас ворот.



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче