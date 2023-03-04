"Арсенал" вырвал победу на последнем мгновении матча с "Борнмутом"

Уступая по ходу матча два гола, "Арсенал" сравнял счет и на последнем мгновении вырвал победу против "Борнмута" — 3:2.

Впервые за три недели в стартовом составе "канониров" вышел Томас Партей, заменив приболевшего Жоржиньо. Фабиу Виейра появился вместо Гранита Джаки.



В старте у "вишенок" произошло два изменения. Вместе Джефферсона Лерма и Хемеда Траоре появились Джо Ротуэлл и Антуан Семеньо.



Матч на "Эмирейтс" начался с супербыстрого гола. Данго Уаттара прострелил с дальнего угла штрафной к границе вратарской, а там выскочивший из-за спины защитника Филип Биллинг поразил ворота — 0:1.



В ответ на это "Арсенал" обрушил шквал атак на ворота голкипера "Борнмута" Нето, но тот действовал безошибочно, совершив несколько сейвов.



На 20-й минуте гостям предоставилась возможность уколоть соперника с помощью кинжальной контратаки, но Уаттара и Доминик Соланке смутили друг друга, оставив Аарону Рамсдейлу шанс на спасение своей команды.



Отделавшись испугом, "канониры" продолжили нагнетать давление, однако "вишенки" оборонялись всей командой.



Однажды "Арсенал" претендовал на пенальти, однако система VAR не нашла нарушения правил в том, что мяч попал в руку Криса Мефема.



За первый тайм хозяев нанесли 14 ударов, но так и не смогли сломить сопротивление "Борнмута".



После перерыва гости продолжили отбиваться, а затем заработали свой первый в матче угловой, и Маркос Сенеси классно замкнул головой подачу партнера от флажка — 0:2.



Впрочем, спустя пять минут "Арсенал" отыграл один гол. Вышедший на замену Эмиль Смит-Роу головой сделал передачу к дальней штанге, где Партей ногой опустил верховой мяч в ворота — 1:2.



А на 70-й минуте счет и вовсе стал равным. Рис Нелсон с левого края штрафной перевел мяч на противоположную сторону, где подключившийся вперед Бен Уайт пробил в касание. Нето остановил мяч, но тот уже пересек линию ворот — 2:2.



В концовке "канониры" устроили отчаянный штурм, попали в штангу, пытались выпрашивать пенальти.



Казалось, "Борнмут" выстоит, но буквально на последней секунде матча, когда компенсированное время уже давно истекло, Нелсон подхватил отбитый к границе штрафной мяч и нанес удар в дальний угол ворот — 3:2.



Даже уступая в два мяча, "Арсенал" не нервничал и продолжал гнуть свою линию. "Канониры" показали характер, достойный чемпиона.



"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче