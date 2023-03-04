"Арсенал" вырвал победу на последнем мгновении матча с "Борнмутом"

Арсенал Уступая по ходу матча два гола, "Арсенал" сравнял счет и на последнем мгновении вырвал победу против "Борнмута" — 3:2.

Впервые за три недели в стартовом составе "канониров" вышел Томас Партей, заменив приболевшего Жоржиньо. Фабиу Виейра появился вместо Гранита Джаки.

В старте у "вишенок" произошло два изменения. Вместе Джефферсона Лерма и Хемеда Траоре появились Джо Ротуэлл и Антуан Семеньо.

Матч на "Эмирейтс" начался с супербыстрого гола. Данго Уаттара прострелил с дальнего угла штрафной к границе вратарской, а там выскочивший из-за спины защитника Филип Биллинг поразил ворота — 0:1.

В ответ на это "Арсенал" обрушил шквал атак на ворота голкипера "Борнмута" Нето, но тот действовал безошибочно, совершив несколько сейвов.

На 20-й минуте гостям предоставилась возможность уколоть соперника с помощью кинжальной контратаки, но Уаттара и Доминик Соланке смутили друг друга, оставив Аарону Рамсдейлу шанс на спасение своей команды.

Отделавшись испугом, "канониры" продолжили нагнетать давление, однако "вишенки" оборонялись всей командой.

Однажды "Арсенал" претендовал на пенальти, однако система VAR не нашла нарушения правил в том, что мяч попал в руку Криса Мефема.

За первый тайм хозяев нанесли 14 ударов, но так и не смогли сломить сопротивление "Борнмута".

После перерыва гости продолжили отбиваться, а затем заработали свой первый в матче угловой, и Маркос Сенеси классно замкнул головой подачу партнера от флажка — 0:2.

Впрочем, спустя пять минут "Арсенал" отыграл один гол. Вышедший на замену Эмиль Смит-Роу головой сделал передачу к дальней штанге, где Партей ногой опустил верховой мяч в ворота — 1:2.

А на 70-й минуте счет и вовсе стал равным. Рис Нелсон с левого края штрафной перевел мяч на противоположную сторону, где подключившийся вперед Бен Уайт пробил в касание. Нето остановил мяч, но тот уже пересек линию ворот — 2:2.

В концовке "канониры" устроили отчаянный штурм, попали в штангу, пытались выпрашивать пенальти.

Казалось, "Борнмут" выстоит, но буквально на последней секунде матча, когда компенсированное время уже давно истекло, Нелсон подхватил отбитый к границе штрафной мяч и нанес удар в дальний угол ворот — 3:2.

Даже уступая в два мяча, "Арсенал" не нервничал и продолжал гнуть свою линию. "Канониры" показали характер, достойный чемпиона.

"Арсенал" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 04.03.2023 20:22 # takernotagiver
    Статистика матча убийственная просто)

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  2. thegodfather 04.03.2023 20:22 # thegodfather
    императоры способны побеждать только в схеме в 3 цз, вот что понятно стало!
    кстати все эти пососы пошли после того,как перешли на смеху в 4 защитника в линию
    ухехехехехе, поттер вернулся к истокам тухеляна и вЕЛИКОГО дона КОНТЕ

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  3. lexa-arsenal 04.03.2023 20:22 # lexa-arsenal
    Такие эмоции в конце сезона будут пиздец уже сейчас ебашит

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  4. shuher64 04.03.2023 20:21 # shuher64
    Победил судья! Молодец, такое ощущение если 3 гол не был на 97 минуте, он наверное Арсеналу дал играть до победного гола, хоть на 107 минуте. Короче отдайте чемпионство Арсеналу и нет проблем, и судьям не надо мучатся. А так явно что Артега командует судьями, пальцами показывает сколько время добавлять, кричит на судей. Короче Артега главный а не судья.

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  5. liverputin 04.03.2023 20:21 # liverputin
    РОССИЯ!!! ПУТИН!!! АРСЕНАЛ!!!

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  6. wengerrrro 04.03.2023 20:21 # wengerrrro
    блин мне оч нравится как в последних матчах Аснл наказывает этих уе6анов из МЮ, Виллы и Борнмута, которые с 60(а некоторые как Вилла с 20ой) минуты уже время тянуть начинают.

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  7. takernotagiver 04.03.2023 20:21 # takernotagiver
    Нельсон отреагировал на свой гол в конце матча "like a boss")

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  8. chelsea-69 04.03.2023 20:20 # chelsea-69
    Пока гг грызут хуи, пенсы уверенно громят лидс

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  9. quavo 04.03.2023 20:19 # quavo
    С чемпионством.

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  10. thegodfather 04.03.2023 20:19 # thegodfather
    Прикольдэс дня: Арсенал за 3 года благодаря грамотней трансфе.политики,работе академии,поставленной игры ,стал клубом претеедующей чемпионству

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  11. unclearness 04.03.2023 20:18 # unclearness
    Шо с ебалом???
    Канониров с победой!
    Русня не люди!

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  12. gameboy 04.03.2023 20:17 # gameboy
    Хорошо что Челси выиграл, а то потерпение Бэйли могло и закончится сегодня

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  13. speedwagon-ars 04.03.2023 20:16 # speedwagon-ars
    членсия забили 24 за 25 туров ахахахаха пропустили 25 ахахахахаха

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  14. takernotagiver 04.03.2023 20:15 # takernotagiver
    Коммент со спортсру)))
    _______________
    "У Арсенала повысился уровень сложности, раньше можно было из офсайда забивать и Сака лупить всей командой, теперь можно в штрафной руками играть.."

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  15. mixmaster 04.03.2023 20:14 # mixmaster
    Уахаххаха!!!
    С победой, ганнеры!

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  16. arsenallexus407 04.03.2023 20:13 # arsenallexus407
    А где новости тотенхэма?

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  17. takernotagiver 04.03.2023 20:12 # takernotagiver
    Наркоту:
    Гол был забит в 97:00. При добавленных 6 и 3 минуты за валяние игроков Борнмута в добавленное.

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  18. lexa-arsenal 04.03.2023 20:11 # lexa-arsenal
    Все титулы апл мс это заслуга артеты, как только пришёл в мс навёл порядок в этом курятнике

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  19. speedwagon-ars 04.03.2023 20:11 # speedwagon-ars
    такими темпами пидорасина чеслия88 вскроет себе вены и уебет своего батю )

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  20. thegodfather 04.03.2023 20:10 # thegodfather
    3-2 с мю, 3(4)-2 с виллоЙ, 3-2 с пормутом...уже сохранили 6 очей себе отскоками. Неплохо, удача благоволит.
    Везет тому что везет, наверное это так работает

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