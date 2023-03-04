"Челси" отстоял победу против "Лидса"
"Челси" с большим трудом отстоял победу в домашнем противостоянии с "Лидсом" — 1:0.
Впервые с октября в стартовом составе "синих" оказался Весле Фофана. Бенуа Бадиашиле и Матео Ковачич также появились с первых минут.
В старте у "белых" вышли Крисенсио Саммервилл и Жоржиньо Рюттер.
"Челси" гораздо лучше начал матч и вскоре начал создавать моменты. Сначала Весле Фофана пробил головой выше перекладины, а затем Кай Хаверц не реализовал выход один на один по правому краю штрафной.
На 22-й минуте прекрасную возможность открыть счет имел Жоау Фелиш, однако нападающий хозяев пробил с границы штрафной площади в перекладину.
Со временем показалось, что "Лидс" подстроился под игру соперника, который в остатке тайма уже не имел таких явных моментов, как прежде.
Выйдя из раздевалки после перерыва, "Челси" со свежими силами навалился и на 53-й минуте открыл счет. Бен Чилуэлл подал угловой, а Фофана пробил головой под перекладину — 1:0.
Открыв счет, "синие" принялись осторожничать. Постепенно "Лидс" прибрал инициативу и стал угрожать воротам Кепы Аррисабалаги, но, создав ряд хороших моментов, уйти от поражения не смог.
"Челси" показал довольно посредственную игру после забитого гола, однако в столь непростой ситуации результат для "синих" в приоритете. Здесь результат был достигнут.
"Челси" — "Лидс". Отчет о матче
04.03.2023 19:55
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Последние комментарии:
выиграли но остались в сосущем дне))
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ахахахаха 1-0 остояли )) против 17 места ) да хули я удивляюсь синии пидоры зпднеприводные только с лидсом могут что что ) например в рот взять
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3-2 с мю, 3-2 с виллоЙ, 3-2 с пормутом...уже сохранили 6 очей себе отскоками. Неплохо, удача благоволит.
Везет тому что везет, наверное это так работает
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Миша, все *уйня, убирай эту поебень с главной)
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Хера сее судьи ггшек затащили. Прям вспомнилось антил ви скор от Ферги
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30 ударов 18 угловых пизда бля
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за челси рад... но как радуется арсенал смотреть тошно безусловно, братишки
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О ебать клуб залуп конченых чета высрал)
Тройную порцию мочи в рыло щольсе88!!!
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Гейгуннеры пидopacы.
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Давили до конца красавчики бля
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с таким фартом, как против той же виллы, или тут, уже реально начинаешь верить в какие-то чудеса...то жоржиньо ударит так , как никогда в жизни не бил, то тут походу залетает всякое шопопало, это чемпионский почерк
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18 угловых, суки
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опа там арсик отскочил, так фартит чемпикам так-то, еслии все что угодно залетает
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Ахуеть блять
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Это Камбэксенал)
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АХАХАХАХАХ Я НА 96 ВЫКЛЮЧИЛ
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лол! я и забыл что у них Фофан а
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Выключил при счете 0 2...ОРТЕТА ДОМИНАТОР...
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БРАТИШКИ ИМПЕРАТОРЫ БУДЕТ НА ТРОНЕ
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
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Нельсон охуенен
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