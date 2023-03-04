"Челси" отстоял победу против "Лидса"

Весле Фофана "Челси" с большим трудом отстоял победу в домашнем противостоянии с "Лидсом" — 1:0.

Впервые с октября в стартовом составе "синих" оказался Весле Фофана. Бенуа Бадиашиле и Матео Ковачич также появились с первых минут.

В старте у "белых" вышли Крисенсио Саммервилл и Жоржиньо Рюттер.

"Челси" гораздо лучше начал матч и вскоре начал создавать моменты. Сначала Весле Фофана пробил головой выше перекладины, а затем Кай Хаверц не реализовал выход один на один по правому краю штрафной.

На 22-й минуте прекрасную возможность открыть счет имел Жоау Фелиш, однако нападающий хозяев пробил с границы штрафной площади в перекладину.

Со временем показалось, что "Лидс" подстроился под игру соперника, который в остатке тайма уже не имел таких явных моментов, как прежде.

Выйдя из раздевалки после перерыва, "Челси" со свежими силами навалился и на 53-й минуте открыл счет. Бен Чилуэлл подал угловой, а Фофана пробил головой под перекладину — 1:0.

Открыв счет, "синие" принялись осторожничать. Постепенно "Лидс" прибрал инициативу и стал угрожать воротам Кепы Аррисабалаги, но, создав ряд хороших моментов, уйти от поражения не смог.

"Челси" показал довольно посредственную игру после забитого гола, однако в столь непростой ситуации результат для "синих" в приоритете. Здесь результат был достигнут.

"Челси" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 19:55

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Последние комментарии:




  1. speedwagon-ars 04.03.2023 20:15 # speedwagon-ars
    выиграли но остались в сосущем дне))

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  2. speedwagon-ars 04.03.2023 20:14 # speedwagon-ars
    ахахахаха 1-0 остояли )) против 17 места ) да хули я удивляюсь синии пидоры зпднеприводные только с лидсом могут что что ) например в рот взять

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  3. thegodfather 04.03.2023 20:10 # thegodfather
    3-2 с мю, 3-2 с виллоЙ, 3-2 с пормутом...уже сохранили 6 очей себе отскоками. Неплохо, удача благоволит.
    Везет тому что везет, наверное это так работает

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  4. arsenalbigfan 04.03.2023 20:05 # arsenalbigfan
    Миша, все *уйня, убирай эту поебень с главной)

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  5. division 04.03.2023 20:04 # division
    Хера сее судьи ггшек затащили. Прям вспомнилось антил ви скор от Ферги

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  6. lexa-arsenal 04.03.2023 20:03 # lexa-arsenal
    30 ударов 18 угловых пизда бля

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  7. breadpeat 04.03.2023 20:03 # breadpeat
    за челси рад... но как радуется арсенал смотреть тошно безусловно, братишки

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  8. arsenalbigfan 04.03.2023 20:03 # arsenalbigfan
    О ебать клуб залуп конченых чета высрал)
    Тройную порцию мочи в рыло щольсе88!!!

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  9. chelsea88 04.03.2023 20:03 # chelsea88
    Гейгуннеры пидopacы.

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  10. lexa-arsenal 04.03.2023 20:03 # lexa-arsenal
    Давили до конца красавчики бля

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  11. thegodfather 04.03.2023 20:02 # thegodfather
    с таким фартом, как против той же виллы, или тут, уже реально начинаешь верить в какие-то чудеса...то жоржиньо ударит так , как никогда в жизни не бил, то тут походу залетает всякое шопопало, это чемпионский почерк

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  12. gameboy 04.03.2023 20:01 # gameboy
    18 угловых, суки

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  13. thegodfather 04.03.2023 20:01 # thegodfather
    опа там арсик отскочил, так фартит чемпикам так-то, еслии все что угодно залетает

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  14. lexa-arsenal 04.03.2023 20:01 # lexa-arsenal
    Ахуеть блять

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  15. takernotagiver 04.03.2023 20:00 # takernotagiver
    Это Камбэксенал)

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  16. nicenice 04.03.2023 20:00 # nicenice
    АХАХАХАХАХ Я НА 96 ВЫКЛЮЧИЛ

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  17. makeewadim 04.03.2023 20:00 # makeewadim
    лол! я и забыл что у них Фофан а

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  18. armyanoyeb77 04.03.2023 20:00 # armyanoyeb77
    Выключил при счете 0 2...ОРТЕТА ДОМИНАТОР...

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  19. thegodfather 04.03.2023 20:00 # thegodfather
    БРАТИШКИ ИМПЕРАТОРЫ БУДЕТ НА ТРОНЕ
    ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

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  20. takernotagiver 04.03.2023 20:00 # takernotagiver
    Нельсон охуенен

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