"Челси" отстоял победу против "Лидса"

"Челси" с большим трудом отстоял победу в домашнем противостоянии с "Лидсом" — 1:0.

Впервые с октября в стартовом составе "синих" оказался Весле Фофана. Бенуа Бадиашиле и Матео Ковачич также появились с первых минут.



В старте у "белых" вышли Крисенсио Саммервилл и Жоржиньо Рюттер.



"Челси" гораздо лучше начал матч и вскоре начал создавать моменты. Сначала Весле Фофана пробил головой выше перекладины, а затем Кай Хаверц не реализовал выход один на один по правому краю штрафной.



На 22-й минуте прекрасную возможность открыть счет имел Жоау Фелиш, однако нападающий хозяев пробил с границы штрафной площади в перекладину.



Со временем показалось, что "Лидс" подстроился под игру соперника, который в остатке тайма уже не имел таких явных моментов, как прежде.



Выйдя из раздевалки после перерыва, "Челси" со свежими силами навалился и на 53-й минуте открыл счет. Бен Чилуэлл подал угловой, а Фофана пробил головой под перекладину — 1:0.



Открыв счет, "синие" принялись осторожничать. Постепенно "Лидс" прибрал инициативу и стал угрожать воротам Кепы Аррисабалаги, но, создав ряд хороших моментов, уйти от поражения не смог.



"Челси" показал довольно посредственную игру после забитого гола, однако в столь непростой ситуации результат для "синих" в приоритете. Здесь результат был достигнут.



"Челси" — "Лидс". Отчет о матче