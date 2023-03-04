Фирмино не будет вести переговоры с другими клубами из уважения к "Ливерпую"

Роберто Фирмино Агент нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино сообщил, что его клиент не будет вести переговоры с другими клубами, пока не завершится сезон.

Накануне стало известно, что Фирмино уведомил своего главного тренера Юргена Клоппа о решении покинуть "Ливерпуль" в конце сезона, когда истекает контракт Роберто.

Однако 31-летний бразилец не спешит искать новое пристанище и в остатке сезона будет полностью сосредоточен на "Ливерпуле".

"Наш план на следующие пару недель — и это план самого Роберто — снова показать тренеру и "Ливерпулю" лучшую версию Роберто, чтобы должным образом попрощаться. Это то, чего он хочет".

"Он не знает, что ждет его в будущем. Когда мы обсуждали это, он сказал нам: "Я не хочу разговаривать ни с кем другим, в этом нет необходимости". Он принял решение совместно с клубом".

"Это первый раз в моей жизни, когда он становится свободным агентом, и он сказал, что не нужно разговаривать с другими! Поэтому он не мотивирован другими клубами или финансовыми условиями, он далек от этого", — цитирует агента Роджера Виттманна Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2023 19:00

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  1. suddenly 04.03.2023 20:10 # suddenly
    Ливерпуй

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  2. theo-zm 04.03.2023 20:08 # theo-zm
    Пусть кароновирус благодарит

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  3. true-manc 04.03.2023 19:03 # true-manc
    > колбасная легенда в свои последние месяцы в лузерпуле решила сосредоточиться на страпоне

    ето правильно

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