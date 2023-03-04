Фирмино не будет вести переговоры с другими клубами из уважения к "Ливерпую"

Агент нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино сообщил, что его клиент не будет вести переговоры с другими клубами, пока не завершится сезон.

Накануне стало известно, что Фирмино уведомил своего главного тренера Юргена Клоппа о решении покинуть "Ливерпуль" в конце сезона, когда истекает контракт Роберто.



Однако 31-летний бразилец не спешит искать новое пристанище и в остатке сезона будет полностью сосредоточен на "Ливерпуле".



"Наш план на следующие пару недель — и это план самого Роберто — снова показать тренеру и "Ливерпулю" лучшую версию Роберто, чтобы должным образом попрощаться. Это то, чего он хочет".



"Он не знает, что ждет его в будущем. Когда мы обсуждали это, он сказал нам: "Я не хочу разговаривать ни с кем другим, в этом нет необходимости". Он принял решение совместно с клубом".



"Это первый раз в моей жизни, когда он становится свободным агентом, и он сказал, что не нужно разговаривать с другими! Поэтому он не мотивирован другими клубами или финансовыми условиями, он далек от этого", — цитирует агента Роджера Виттманна Daily Mirror.