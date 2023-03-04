Фердинанд считает, что Беллингем и Райс должны выбрать МЮ, а не "Ливерпуль"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что полузащитники Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" и Деклан Райс из "Вест Хэма" должны отвергнуть "Ливерпуль" ради перехода к "красным дьяволам".

И "Юнайтед", и "Ливерпуль" значатся среди претендентов на Беллингема и Райса в преддверии летнего трансферного окна.



Однако Фердинанд убежден, что в данный момент "Ливерпуль" выглядит для звездных игроков не так привлекательно, как "Юнайтед", чьи дела идут в гору.



"Если вы составите график с этими двумя командами, то увидите, что "Манчестер Юнайтед" движется в одном направлении, а "Ливерпуль" стагнирует".



"Я бы не сказал, что "Ливерпуль" в кризисе — просто другие команды догоняют их и, возможно, опережают. Будь я игроком вроде Джуда Беллингема или Деклана Райса, двух самых востребованных английских полузащитников в преддверии летнего окна, и если бы мне предложили выбрать между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", прямо сейчас я бы выбрал "Юнайтед", и моя связь с "Юнайтед" здесь не при чем".



"То, как команда выглядит, как строит свою игру, как слушается своего тренера, сказало бы мне о том, что в "Юнайтед" я бы смог быть успешнее в обозримом будущем", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.